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Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії
Герчинський заявив, що закон про прозорість іноземного впливу є кроком назад
фото з відкритих джерел

За словами посла ЄС у Грузії, наміри нинішнього уряду країни не зрозумілі для лідерів ЄС

Процес інтеграції Грузії до Європейського союзу (ЄС) призупинено. Про це повідомив посол ЄС у країні Павло Герчинський. 

За його словами, наміри нинішнього уряду Грузії не зрозумілі для лідерів ЄС. Закон про прозорість іноземного впливу є кроком назад, додав дипломат.

«Також антизахідна, антиєвропейська риторика є абсолютно несумісною з декларованою метою вступу до ЄС. На жаль, на даний момент вступ Грузії до ЄС припинено», – заявив він.

До цього Герчинський повідомив, що Європейський союз заморозив виділені для міністерства оборони Грузії €30 млн через закон про іноземних агентів.

Нагадаємо, парламент Грузії 14 травня ухвалив закон про іноагентів у заключному, третьому читанні. За нього проголосували 84 депутати, проти - 30 парламентаріїв, ще 58 утрималися.

Президентка країни наклала на нього вето та назвала його «російським законом», який суперечить конституції та європейським стандартам. Незважаючи на різку критику закону з боку ЄС та США, парламент Грузії подолав президентське вето,. Закон «Про прозорість іноземного впливу» підписав спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки Саломе Зурабішвілі.

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що ніхто не дочекається майдану у Грузії такого, як був в Україні. При цьому він цинічно згадав про наслідки протестів для України, які, мовляв, розвалили економіку країни.

До слова, посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський заявив, що вступ Грузії до Євросоюзу практично заморожено. Причиною цьому стало ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу», який заморозив європейську інтеграцію для Тбілісі.

Теги: Грузія євроінтеграція Європа

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