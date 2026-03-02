Іранський вузол: чому напівміри США створюють ризики для України

Війна на Близькому Сході – нові виклики для Києва

На жаль, ситуація в Ірані нічого доброго для нас у поточному підході напівмір з боку США не несе. І це я кажу, радіючи попереднім подіям у Венесуелі. Для нас будуть два погані наслідки.

Перший – дефіцит ракет для ППО, який і так ледь не критичний. Бо тепер у боротьбу за них вступлять арабські країни з величезними воєнними бюджетами. Другий – ціни на нафту злетять. Іран зможе суттєво завадити експорту нафти через вузьку Ормузьку протоку.

Для того щоб знести тиранічний режим Ірану, потрібна наземна воєнна операція. А на неї США майже точно не наважаться. Тому США часто програють. Стараються або малою армією виграти воєнний конфлікт, який потім затягується на роки, або роблять перший крок без другого. Так вони провалили вторгнення на Кубу в 60-х, так програли війни у Вʼєтнамі, Іраку, Афганістані. Так не добили режим Венесуели, так можуть наробити проблем з Іраном.

Щиро бажаю, щоб весь іранський злочинний режим пав раз і назавжди, але боюся, що одними лише бомбардуваннями цього не досягнути.