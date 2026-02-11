Головна Країна Суспільство
Росія засудила пенсіонерку із Запорізької області до 15 років колонії через донати ЗСУ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Засуджена Світлана Лой в залі суду
фото: росЗМІ

За версією російського обвинувачення, жінка здійснила 24 перекази на підтримку ЗСУ через український банк

69-річну жительку Запорізької області Світлану Лой підконтрольний Росії суд визнав винною у справі про «держзраду» та призначив їй 15 років колонії загального режиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу російського регіонального суду.

За версією окупантів, з січня по листопад 2024 року пенсіонерка через мобільний застосунок українського банку здійснила 24 перекази на підтримку Збройних сил України. Загальна сума операцій, як стверджує російська сторона, становила еквівалент 63 420 рублів (35 296 грн).

Згідно з інформацією на сайті суду, вирок винесли 10 лютого. Справу розглянули в межах одного судового засідання. Також зазначалося, що на початку слухання підсудну з невідомих причин не змогли доставити до зали суду. У пресрелізі російського суду сказано, що Лой «придерживалась антироссийских взглядов», а також згадується, що в грудні 2023 року вона отримала громадянство Росії. «При этом от гражданства Украины она не отказывалась, в связи с чем продолжила получать украинскую пенсию, а также оформила пенсию гражданина РФ», – йдеться в повідомленні суду.

Саме ці дії окупанти кваліфікували як «державну зраду», трактуючи будь-яку допомогу Україні як злочин проти безпеки РФ.

Раніше, в Ростові-на-Дону засудили вчительку Валентину Заярну до 12 років позбавлення волі, яка жила в Амвросіївці Донецької області, що нині є тимчасово окупованою РФ. Свого часу жінка допомогла українському військовому Денису Сторожуку.

Теги: колонія війна росія

