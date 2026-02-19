Президент пояснив, чому переговори на військовому треку просунулися більше, ніж на політичному

Президент: Важливо, що в нас є американські партнери

За словами глави держави, військові у тристоронньому форматі обговорювали можливість розробки місії з моніторингу припинення вогню

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до завершення переговорів на військовому треку ближче, ніж на політичному. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Вважаю, це добре, що ми провели тристоронню зустріч у Швейцарії. Ми поважаємо і цінуємо партнерів із Близького Сходу й інших країн. Але, на мою думку, якщо війна відбувається у Європі, то ми маємо знайти місце у Європі. Були дві групи: військова група і політична. Ми ближчі до завершення переговорів на військовому треку, ніж на політичному», – наголосив президент.

За словами глави держави, військові у тристоронньому форматі обговорювали можливість розробки місії з моніторингу припинення вогню, «коли воно буде встановлено, коли політичний напрям відкриє ці можливості». Сторони зосередилися на деталях, технічних аспектах і можливостях кожної зі сторін, передусім США, яким, як зазначив Зеленський, відводиться провідна роль у процесі моніторингу.

«Складне обговорення йде навколо ролі європейців. Для нас їхня роль має велике значення. Важливо, що в нас є американські партнери. Але я раз у раз підкреслюю, що, на мою думку, нам також потрібні європейські представники. Отже, на військовому треку вони ближчі до результату – драфту з усіма деталями про те, як здійснювати моніторинг одразу після припинення вогню», – підсумував президент.

Нагадаємо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Консультації завершені як у межах політичної, так і військової груп.

Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою». На брифінгу речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що на тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч щодо закінчення російсько-української війни знову відбудеться у Швейцарії. За його словами, важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Женеві сторони не дійшли спільної позиції щодо територіального питання.