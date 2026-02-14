Головна Світ Політика
Путін і його друзі не у в'язниці: Зеленський розповів на які компроміси пішла Україна заради миру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: AP

Володимир Зеленський зазначив, що Україна вже зробила чимало кроків назустріч, тоді як Росія ігнорує будь-які домовленості

Президент України Володимир Зеленський у межах Мюнхенської конференції з безпеки дав інтерв’ю виданню Politico, у якому закликав адміністрацію Дональда Трампа до радикального посилення тиску на Кремль. Він наголосив, що наразі лише Сполучені Штати мають достатній фінансовий та політичний вплив, щоб змусити Росію припинити агресію, пише «Главком».

Коментуючи заклики Вашингтона до поступок, Зеленський зазначив, що Україна вже зробила чимало кроків назустріч, тоді як агресор ігнорує будь-які домовленості. «Світ уже пішов на найбільший компроміс – Путін та його оточення досі не за ґратами. Ми погодилися на припинення вогню, але Росія відмовилася», – підкреслив Президент, критикуючи спроби схилити Київ до територіальних поступок на Донбасі без жодних зустрічних жертв з боку РФ.

Глава держави також озвучив ключові вимоги щодо майбутньої стабільності. Зеленський зазначив, що будь-які гарантії безпеки мають бути юридично підкріплені голосуванням у Конгресі США – або через пряме фінансування післявоєнної армії, або через офіційну міждержавну угоду.

Зеленський відкинув ідею Трампа завершити війну до літа, пояснивши, що Кремль лише імітує переговори, аби домогтися зняття санкцій та закріпитися на окупованих територіях. Відомо, що поки Росія не відчує реальної сили, вона продовжуватиме «гру».

Президент зауважив, що хоча НАТО активізувало постачання зброї, Путін досі сприймає Європу як слабку сторону і не поважає її. Водночас Зеленський висловив упевненість у перемозі України, додавши з часткою іронії: «Я молодший за Путіна – це важливо. У нього не так багато часу».

Як відомо, напередодні Мюнхенської конференції з безпеки західний світ опинився в умовах руйнації звичних норм. Політика Дональда Трампа, яку експерти характеризують як еру «творчого руйнування», ставить під загрозу основи Pax Americana – стабільності, що панувала з часів Другої світової війни. 

Особливу тривогу в європейського істеблішменту викликає позиція віцепрезидента США Джей Ді Венса, чия радикальна критика ліберальних демократій тепер офіційно закріплена в стратегіях нацбезпеки Білого дому та Пентагону. У межах цієї політики адміністрація Трампа свідомо уникає визначення Росії як прямої загрози, намагаючись знайти дипломатичні точки дотику з Москвою.

До слова, Дональд Трамп розглядає можливість припинення своєї участі у дипломатичному процесі щодо майбутнього України вже найближчими тижнями. Як повідомляє The Atlantic, причиною такого кроку може стати відсутність прогресу в переговорах.

Українська делегація поінформувала президента Володимира Зеленського про безрезультатність контактів у ОАЕ. Кремль продовжує дотримуватися своєї жорсткої лінії, не виявляючи жодної готовності до територіальних поступок. Через таку непохитність Москви переговорний процес офіційно зайшов у глухий кут. 

