У дітей масово фіксують нічні жахи, панічні атаки, випадки самоушкодження та неконтрольовані емоційні спалахи

Чотирирічне повномасштабне вторгнення Росії залишило болючий відбиток на долі найменших українців. Щоденні обстріли, втрата близьких людей та життя в умовах постійної повітряної тривоги стали нормою, яка руйнує дитячу психіку. Журналісти The Telegraph провели дослідження, поспілкувавшись із понад пів сотнею дітей у різних куточках України, щоб задокументувати реальний масштаб наслідків війни, передає «Главком».

Результати опитування виявили жахливу картину ментального здоров'я неповнолітніх. У дітей масово фіксують нічні жахи, панічні атаки, випадки самоушкодження та неконтрольовані емоційні спалахи. Деякі діти через перенесений стрес повністю замикаються в собі, обираючи шлях абсолютного мовчання та відмови від соціальних контактів. Фізіологічні розлади, такі як енурез, також стали поширеним наслідком пережитих обстрілів.

Дані ООН підкреслюють катастрофічність ситуації:

кожна третя дитина на власні очі бачила загибель або поранення людини;

кожна п’ята пережила смерть друга чи родича;

83% малечі у прифронтових зонах мають ознаки глибокого емоційного виснаження та затримки у розвитку.

Ситуацію погіршила важка зима з ударами по енергетиці. Через відсутність тепла та світла школи довгий час не працювали, а виснажені хронічним недосипом діти часто засинали прямо під час уроків після відновлення навчання.

Правозахисники з Global Rights Compliance наголошують, що злочини проти українських дітей мають системний характер. Травма, отримана сьогодні, впливатиме на розвиток цілого покоління протягом наступних десятиліть.

Наразі в Україні офіційно налічується близько 59 тис. дітей, які залишилися без батьківської опіки, хоча реальні цифри можуть бути значно вищими. Попри зусилля волонтерів, у країні катастрофічно бракує психологів та профільних фахівців, особливо у селах. Гуманітарні місії попереджають: Україна опинилася на порозі масштабної кризи психічного здоров'я, подолання якої вимагатиме надзвичайних зусиль навіть після настання миру.

Нагадаємо, Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані організацій та конкретних осіб, причетних до депортації українських дітей під виглядом «культурно-освітніх екскурсій». Через російський проєкт «Культурная карта 4+85» тисячі підлітків із тимчасово окупованих територій (ТОТ) вивозять до РФ для ідеологічної обробки та примусової асиміляції.

Як відомо, у Кремлі готують інституційне оформлення політики «традиційних цінностей», розглядаючи створення постійної міжвідомчої групи для системного просування цього наративу в російському інформаційному просторі.

«Формально ініціатива подається як спроба сформувати «сімейно орієнтоване середовище», однак набір запланованих інструментів говорить про подальше посилення ідеологічного контролю», – наголошує СЗР.