Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

The Telegraph: Війна в Україні сформувала покоління дітей із травмами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
The Telegraph: Війна в Україні сформувала покоління дітей із травмами
фото з відкритих джерел

У дітей масово фіксують нічні жахи, панічні атаки, випадки самоушкодження та неконтрольовані емоційні спалахи

Чотирирічне повномасштабне вторгнення Росії залишило болючий відбиток на долі найменших українців. Щоденні обстріли, втрата близьких людей та життя в умовах постійної повітряної тривоги стали нормою, яка руйнує дитячу психіку. Журналісти The Telegraph провели дослідження, поспілкувавшись із понад пів сотнею дітей у різних куточках України, щоб задокументувати реальний масштаб наслідків війни, передає «Главком».

Результати опитування виявили жахливу картину ментального здоров'я неповнолітніх. У дітей масово фіксують нічні жахи, панічні атаки, випадки самоушкодження та неконтрольовані емоційні спалахи. Деякі діти через перенесений стрес повністю замикаються в собі, обираючи шлях абсолютного мовчання та відмови від соціальних контактів. Фізіологічні розлади, такі як енурез, також стали поширеним наслідком пережитих обстрілів.

Дані ООН підкреслюють катастрофічність ситуації:

  • кожна третя дитина на власні очі бачила загибель або поранення людини;
  • кожна п’ята пережила смерть друга чи родича;
  • 83% малечі у прифронтових зонах мають ознаки глибокого емоційного виснаження та затримки у розвитку.

Ситуацію погіршила важка зима з ударами по енергетиці. Через відсутність тепла та світла школи довгий час не працювали, а виснажені хронічним недосипом діти часто засинали прямо під час уроків після відновлення навчання.

Правозахисники з Global Rights Compliance наголошують, що злочини проти українських дітей мають системний характер. Травма, отримана сьогодні, впливатиме на розвиток цілого покоління протягом наступних десятиліть.

Наразі в Україні офіційно налічується близько 59 тис. дітей, які залишилися без батьківської опіки, хоча реальні цифри можуть бути значно вищими. Попри зусилля волонтерів, у країні катастрофічно бракує психологів та профільних фахівців, особливо у селах. Гуманітарні місії попереджають: Україна опинилася на порозі масштабної кризи психічного здоров'я, подолання якої вимагатиме надзвичайних зусиль навіть після настання миру.

Нагадаємо, Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані організацій та конкретних осіб, причетних до депортації українських дітей під виглядом «культурно-освітніх екскурсій». Через російський проєкт «Культурная карта 4+85» тисячі підлітків із тимчасово окупованих територій (ТОТ) вивозять до РФ для ідеологічної обробки та примусової асиміляції. 

Як відомо, у Кремлі готують інституційне оформлення політики «традиційних цінностей», розглядаючи створення постійної міжвідомчої групи для системного просування цього наративу в російському інформаційному просторі. 

«Формально ініціатива подається як спроба сформувати «сімейно орієнтоване середовище», однак набір запланованих інструментів говорить про подальше посилення ідеологічного контролю», – наголошує СЗР.

Теги: війна травма діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бої спалахнули в шести провінціях після ударів Пакистану
Афганістан розпочав військову операцію проти Пакистану
26 лютого, 19:49
Пьотр Лукасевич: Росія не зникне ані як географічний простір, ані як маса населення, але зникнути має російський імперіалізм
Польський дипломат назвав «корінні причини» війни в Україні
24 лютого, 19:00
Журналісти наголошують, що фронт дедалі більше нагадує полігон для випробування новітніх технологій
Війна в Україні вийшла на новий рівень – FT
24 лютого, 08:04
Залужний: Найдорожчий ресурс у такій війні є саме людський
Що не так із мобілізацією? Залужний на роковини війни дав пояснення
23 лютого, 18:25
ISW вважає, що російські війська проводять обмежені транскордонні атаки на півночі Сумської області
ISW викрив масштабну брехню Генштабу РФ про «успіхи» на фронті
21 лютого, 11:53
На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках ситуація залишається динамічною
Сили оборони зменшили «сіру зону» на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках
18 лютого, 18:04
Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що РФ не зацікавлена у завершенні війни
Голова Rheinmetall оцінив шанси завершення війни у 2026 році
17 лютого, 17:12
У Туреччині виявили російський безпілотник біля курортного узбережжя
Російський дрон винесло на пляж у Туреччині: деталі
12 лютого, 14:41
Фахівці зібрали дані про 763 собаки з дев’яти регіонів України
Через війну в Україні почалася зворотна еволюція собак
8 лютого, 20:51

Події в Україні

The Economist: Війна в Україні вплинула на життя далекої Якутії
The Economist: Війна в Україні вплинула на життя далекої Якутії
The Telegraph: Війна в Україні сформувала покоління дітей із травмами
The Telegraph: Війна в Україні сформувала покоління дітей із травмами
Reuters: Зупинка «Дружби» загрожує повному припиненню видобутку нафти в Україні
Reuters: Зупинка «Дружби» загрожує повному припиненню видобутку нафти в Україні
The Atlantic: Маск допоміг Україні перехопити ініціативу на фронті
The Atlantic: Маск допоміг Україні перехопити ініціативу на фронті
Лінія фронту станом на 27 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 27 лютого 2026. Зведення Генштабу
На Донеччині розширено територію довгої комендантської години
На Донеччині розширено територію довгої комендантської години

Новини

Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Вчора, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Вчора, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Вчора, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua