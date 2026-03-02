Головна Світ Політика
ППО Кувейту помилково збила три винищувачі США

Єгор Голівець
ППО Кувейту помилково збила три винищувачі США
Центральне командування США заявило, що шестеро членів екіпажу успішно катапультувалися
Центральне командування Сполучених штатів повідомило, що екіпажі F-15 врятували

Центральне командування США заявило, що вранці у понеділок три американські винищувачі F-15 були помилково збиті протиповітряною обороною Кувейту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центральне командування США.

«Під час активних бойових дій, що включали атаки іранських літаків, балістичних ракет і безпілотників, винищувачі ВПС США були помилково збиті кувейтською протиповітряною обороною», – зазначається у заяві.

У командуванні повідомили, що всі шестеро членів екіпажу катапультувалися. Їх врятували, наразі вони перебувають у стабільному стані.

«Кувейт визнав цей інцидент, і ми вдячні кувейтським силам оборони за їхні зусилля та підтримку в цій триваючій операції», – заявили у Центральному командуванні США. 

Раніше, міжнародний аеропорт Кувейту став мішенню для атаки іранського безпілотника. Внаслідок інциденту постраждали кілька працівників летовища, а також зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Нагадаємо, що розташований в іранському місті Натанз великий ядерний об'єкт був атакований під час військових операцій США та Ізраїлю проти Ісламської Республіки. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі висловив глибоку стурбованість ескалацією ситуації з безпекою в Західній Азії, попередивши, що не можна виключати радіологічний витік із серйозними наслідками.


 
 

Теги: США Іран авіакатастрофа Кувейт системи ППО

