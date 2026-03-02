ППО Кувейту помилково збила три винищувачі США

Центральне командування Сполучених штатів повідомило, що екіпажі F-15 врятували

Центральне командування США заявило, що вранці у понеділок три американські винищувачі F-15 були помилково збиті протиповітряною обороною Кувейту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центральне командування США.

At 11:03 p.m. ET, March 1, three U.S. F-15E Strike Eagles flying in support of Operation Epic Fury went down over Kuwait due to an apparent friendly fire incident.



«Під час активних бойових дій, що включали атаки іранських літаків, балістичних ракет і безпілотників, винищувачі ВПС США були помилково збиті кувейтською протиповітряною обороною», – зазначається у заяві.

У командуванні повідомили, що всі шестеро членів екіпажу катапультувалися. Їх врятували, наразі вони перебувають у стабільному стані.

«Кувейт визнав цей інцидент, і ми вдячні кувейтським силам оборони за їхні зусилля та підтримку в цій триваючій операції», – заявили у Центральному командуванні США.

Раніше, міжнародний аеропорт Кувейту став мішенню для атаки іранського безпілотника. Внаслідок інциденту постраждали кілька працівників летовища, а також зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Нагадаємо, що розташований в іранському місті Натанз великий ядерний об'єкт був атакований під час військових операцій США та Ізраїлю проти Ісламської Республіки. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі висловив глибоку стурбованість ескалацією ситуації з безпекою в Західній Азії, попередивши, що не можна виключати радіологічний витік із серйозними наслідками.





