Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук

Нині триває 1455-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку захисники зупинили 42 штурмові дії агресора

За минулу добу відбулося 201 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував п’ять ракет, здійснив 81 авіаційний удар, скинув 200 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 4574 дронів-камікадзе та здійснив 2306 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великомихайлівка, Малинівка, Вовче Дніпропетровської області; Самійлівка, Новоукраїнка, Копані, Гірке, Широке, Чарівне, Мирне, Любицьке, Воздвижівка, Розівка, Ніженка, Микільське, Новоандріївка, Кущове Запорізької області; Ольгівка, Веселе Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося сім боєзіткнень з ворогом. Противник здійснив 88 обстрілів, в тому числі три – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2026 року фото 2

Ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у напрямках населених пунктів Графське, Вільча, Шев’яківка, Чугунівка.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2026 року фото 3

Ворог здійснив шість атак в напрямках Петропавлівки, Курилівки, Нової Кругляківки, Новоосинового та Богуславки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2026 року фото 4

Ворог провів 14 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Надія, Глущенкове, Олександрівка, Дружелюбівка, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед в бік Рай-Олександрівки та в районах Платонівки і Дронівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2026 року фото 6

Противник здійснив п’ять наступальних дій в районах Міньківки, Васюківки, Бондарного та Оріхово-Василівки. 

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2026 року фото 7

Ворог здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне та у напрямках населених пунктів Торецьке, Новий Донбас, Вільне, Шевченко, Новоолександрівка, Новопавлівка, Новопідгороднє, Філія.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2026 року фото 9

Противник протягом минулого дня здійснив вісім атак, у напрямках населених пунктів Іванівка, Олексіївка, Вербове, Привілля та Злагода.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2026 року фото 10

Ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1455-й день повномасштабної війни в Україні.



