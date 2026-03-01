Головна Світ Політика
CNN: Трамп не стримав своєї обіцянки щодо Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: AP

Дональд Трамп ініціював війну за зміну режиму в Ірані, порушивши власні передвиборчі обіцянки

Зовнішня політика Дональда Трампа під час його другого президентського терміну набула вираженого мілітаристського характеру. Протягом 2025 року США завдали ударів по територіях семи держав, відродили практику втручання у справи латиноамериканських країн (зокрема, операція у Венесуелі) та здійснили позасудові атаки на ймовірні судна наркоторговців, що призвели до загибелі понад 150 осіб. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Проте нинішня ескалація з Іраном кардинально відрізняється від попередніх дій. Трамп офіційно підтвердив, що спільно з Ізраїлем розпочав «масовану та тривалу» військову кампанію. На відміну від точкових ударів у червні, метою яких було лише стримування ядерної програми, нинішні дії відкрито спрямовані на повалення іранського режиму. Президент назвав це «місією за свободу народу» та попередив американців про неминучі втрати серед військових.

Такий крок прямо суперечить багаторічній риториці Трампа. Раніше він послідовно виступав проти політики «будівництва націй» та примусової зміни режимів на Близькому Сході, називаючи це головною помилкою США.

Ключові факти суперечливості поточної політики:

  • під час кампаній 2016 та 2024 років Трамп критикував опонентів (Гілларі Клінтон та Камалу Гарріс) за схильність до розв’язання нових війн. Його команда просувала Трампа як «президента миру», який покладе край безглуздим інтервенціям;
  • ще в грудні міністр оборони Піт Хегсет запевняв, що Пентагон не займатиметься «експортом демократії» чи зміною режимів. Після червневих атак на ядерні об'єкти він окремо наголошував, що це не початок війни за владу в Тегерані;
  • тепер Трамп фактично визнав, що відправляє американських солдатів на смерть заради «шляхетної місії» в майбутньому, хоча раніше називав такий підхід «найгіршим рішенням в історії».

Ситуацію загострюють старі дописи Трампа в соцмережах періоду 2011-2013 років. Тоді він неодноразово звинувачував Барака Обаму в бажанні напасти на Іран задля підняття власного рейтингу через «невміння вести переговори». Сьогодні ці цитати активно поширюють критики та навіть іранські дипломати, зауважуючи, що саме Трамп пішов на пряму агресію після того, як сам не зміг досягти жодних дипломатичних домовленостей з Тегераном.

На тлі падіння рейтингів президента всередині країни та наближення проміжних виборів, перехід до відкритої війни в Ірані стає найгострішим пунктом внутрішньополітичних дискусій у США.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали бойову операцію в Ірані. За його словами, мета США – «захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму». Трамп додав, що США «знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість».

Теги: США Іран війна Дональд Трамп

Коментарі — 0

