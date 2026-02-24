Головна Країна Політика
search button user button menu button

Підтримка України. Президентка Єврокомісії назвала три пріоритети

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Підтримка України. Президентка Єврокомісії назвала три пріоритети
Урсула фон дер Ляєн зауважила, що невдовзі має бути прийнятий 20-ий пакет санкцій проти РФ
фото: скриншот з відео

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що є новий пакет в €100 млн на нагальну підтримку енергосектору

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила заяву про три пріоритети в підтримці України. Про це вона зауважила на спільній пресконференції з президентом Євроради Антоніу Коштою та главою України Володимиром Зеленським, повідомляє «Главком». 

Пріоритери в підтримці України:

  • Перший пріоритет – кредит на €90 млрд. Президентка Єврокомісії заявила, що рішення про надання кредиту в розмірі €90 млрд вже ухвалено, а країни-члени дали своє слово, яке неможливо порушити. Вона наголосила, що Євросоюз забезпечить цей кредит, оскільки має різні механізми і скористається ними. За її словами, це дасть змогу закупити сучасне озброєння для Сил оборони, а пріоритетом є забезпечення надходження першого пакета коштів до Великодня.
  • Другий пріоритет – енергетична підтримка. Урсула фон дер Ляєн зауважила, що є новий пакет в €100 млн на нагальну підтримку енергосектору. Також розроблено пакет на €920 млн на 2026-2027 роки.
  • Третій пріоритет – максимальний тиск на агресора. За словами президентки, невдовзі має бути прийнятий 20-ий пакет санкцій проти РФ.

Нагадаємо, лідери понад 30 держав-учасниць «коаліції охочих» після засідання 24 лютого підтвердили готовність долучитися до формування гарантій безпеки для України за підтримки США. Засідання провели з нагоди четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зауважимо, що президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підписала рішення про надання Україні кредиту обсягом €90 млрд для підтримки державних функцій і безпеки.

Читайте також:

Теги: Урсула фон дер Ляєн 24 лютого війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вперше Ігор Фотун став на захист України у 2015 році
Учасник АТО поліг під час оборони Маріуполя. Згадаймо Ігоря Фотуна
20 лютого, 09:00
Джин Шахін, Шелдон Вайтгаус, Річард Блюменталь та Кріс Кунс були в Одесі
Сенатори США вперше з початку великої війни відвідали Одесу (фото)
19 лютого, 06:35
Холодний козир Москви розтане через місяць: до чого має готуватися Україна
Холодний козир Москви розтане через місяць: до чого має готуватися Україна
7 лютого, 22:15
Трамп зробив нову заяву щодо закінчення війни в Україні
Трамп зробив нову заяву щодо закінчення війни в Україні
7 лютого, 05:28
Ігор Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов розкритикував депутатів за зрив «енергетичних» законів
3 лютого, 16:43
Коцар намагається нагадувати іншим спортсменкам про війну в Україні
Фристайлістка Коцар: Спортсменки з інших країн все менше запитують про війну
3 лютого, 11:49
Масована атака на Черкащину: є поранені, спалахнули пожежі
Масована атака на Черкащину: є поранені, спалахнули пожежі
2 лютого, 06:18
Апеляція ухвалила нове рішення у справі Тимошенко: подробиці
Апеляція ухвалила нове рішення у справі Тимошенко: подробиці
26 сiчня, 18:19
Росія зосереджує свої основні зусилля на Покровському напрямку – Сирський
Росія зосереджує свої основні зусилля на Покровському напрямку – Сирський
26 сiчня, 14:55

Політика

Підтримка України. Президентка Єврокомісії назвала три пріоритети
Підтримка України. Президентка Єврокомісії назвала три пріоритети
Чого добився Путін за чотири роки великої війни? Польський дипломат назвав головний підсумок
Чого добився Путін за чотири роки великої війни? Польський дипломат назвав головний підсумок
Качка повідомив, коли Україна може підписати угоду про вступ до ЄС
Качка повідомив, коли Україна може підписати угоду про вступ до ЄС
Україна і Данія домовилися про модернізацію одного з навчальних центрів ЗСУ
Україна і Данія домовилися про модернізацію одного з навчальних центрів ЗСУ
Зеленський заявив про нові санкції: що відомо
Зеленський заявив про нові санкції: що відомо
Рада звернулася до парламентів і урядів іноземних держав: що відомо
Рада звернулася до парламентів і урядів іноземних держав: що відомо

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua