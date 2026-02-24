Підтримка України. Президентка Єврокомісії назвала три пріоритети

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що невдовзі має бути прийнятий 20-ий пакет санкцій проти РФ

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що є новий пакет в €100 млн на нагальну підтримку енергосектору

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила заяву про три пріоритети в підтримці України. Про це вона зауважила на спільній пресконференції з президентом Євроради Антоніу Коштою та главою України Володимиром Зеленським, повідомляє «Главком».

Пріоритери в підтримці України:

Перший пріоритет – кредит на €90 млрд. Президентка Єврокомісії заявила, що рішення про надання кредиту в розмірі €90 млрд вже ухвалено, а країни-члени дали своє слово, яке неможливо порушити. Вона наголосила, що Євросоюз забезпечить цей кредит, оскільки має різні механізми і скористається ними. За її словами, це дасть змогу закупити сучасне озброєння для Сил оборони, а пріоритетом є забезпечення надходження першого пакета коштів до Великодня.

Другий пріоритет – енергетична підтримка. Урсула фон дер Ляєн зауважила, що є новий пакет в €100 млн на нагальну підтримку енергосектору. Також розроблено пакет на €920 млн на 2026-2027 роки.

Третій пріоритет – максимальний тиск на агресора. За словами президентки, невдовзі має бути прийнятий 20-ий пакет санкцій проти РФ.

Нагадаємо, лідери понад 30 держав-учасниць «коаліції охочих» після засідання 24 лютого підтвердили готовність долучитися до формування гарантій безпеки для України за підтримки США. Засідання провели з нагоди четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зауважимо, що президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підписала рішення про надання Україні кредиту обсягом €90 млрд для підтримки державних функцій і безпеки.