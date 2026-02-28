Після початку повномасштабного вторгнення в Україну та оголошення мобілізації у 2022 році розвиток Якутії фактично зупинився

Республіка Саха (Якутія), що розташована за 4,5 тис. км. від лінії фронту, переживає глибоку соціальну та демографічну кризу через участь у російській агресії проти України. Як повідомляє The Economist, цей регіон став одним із лідерів за кількістю втрат серед окупаційних військ, передає «Главком».

За даними незалежного порталу Mediazona, підтверджено загибель понад 2500 жителів республіки, хоча реальні цифри можуть бути значно вищими. Часто на фронт людей штовхає фінансова скрута та бажання заробити на житло, що призводить до трагедій цілих родин. Наприклад, відома історія якута, який зник безвісти після підписання контракту, а його син, вирушивши на пошуки батька до лав армії, також зник і, ймовірно, загинув.

Війна стала справжнім шоком для регіону, який ще нещодавно демонстрував дивовижний культурний та технологічний підйом. У 2010-х роках Якутія славилася своєю кіноіндустрією «Сахавуд», чиї стрічки підкорювали фестивалі в Берліні та Сеулі, а місцеві IT-компанії, такі як InDrive та MyTona, ставали глобальними гравцями на ринку додатків та ігор. Політичне життя також було жвавим: жителі Якутська обирали мерів всупереч волі Кремля, а шаман Олександр Габишев став символом протесту, вирушивши пішки до Москви «виганяти Путіна», за що згодом був примусово зачинений у психлікарні.

Після початку повномасштабного вторгнення та оголошення мобілізації у 2022 році розвиток республіки фактично зупинився. Провідні технологічні компанії вивезли своїх співробітників за кордон – до Нової Зеландії та інших країн, а головний незалежний ресурс регіону ykt.ru припинив роботу. Спроби внутрішнього спротиву жорстко придушуються силовиками. Коли близько 400 якутських жінок вийшли на центральну площу з традиційним танцем осуохай, скандуючи «Нехай живуть наші діти», їх миттєво розігнали. Наразі багата на ресурси Якутія з мільйонним населенням стрімко втрачає свій людський потенціал, перетворюючись на постачальника живої сили для фронту.

Як відомо, замість офіційних хвиль призову Путін запровадив систему безперервної мобілізації. Резервістів, яких за документами готують для тилових завдань, масово відправляють на передову. Масштаби цієї прихованої кампанії вже перевищують показники 2022 року, проте Кремль ретельно приховує цифри, побоюючись соціального вибуху та масової еміграції.

До слова, російський диктатор Володимир Путін активно просуває наратив про нібито близьку перемогу у війні, стверджуючи, що Росія подолала санкції та перехопила стратегічну ініціативу на фронті. Як зазначає Пітер Померанцев у статті для Financial Times, Кремль робить ставку на створення відчуття «історичної приреченості» демократій у глобальному протистоянні із Заходом.