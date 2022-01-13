Головна мета цієї так-званої «справи» – нейтралізувати політичного опонента

В ситуації з поверненням Порошенка в Україну з обох сторін дуже багато інформаційної тріскотні, яка відволікає від головного.

Влада гарячково фабрикує якісь додаткові правові обставини та примітивні інформаційні приводи, які дискредитують не стільки Порошенка, стільки саму владу і, що гірше, нашу державу. Робить це, як завжди невміло і недолуго, з масою процедурних порушень.

Прихильники Порошенка теж передають куті меду, кинувши всі ресурси на мобілізацію власних рядів. Що, в принципі, логічно в даній ситуації, хоча багатьох і дратує.

Але крізь все це шумовиння варто навести оптику і розгледіти головне. В Україну повертаються політичні переслідування.

Щоб там зараз не розказували владні трубадури, головна мета цієї так-званої «справи» – нейтралізувати політичного опонента і цим прикрити власну корупцію, провали і дилетантство.

В 2011 році, коли Янукович судив Тимошенко, я, на той час переконаний «противсіх», неодноразово публічно заявляв про підтримку Юлі. Бо на тому суді було все що завгодно, окрім справедливості. І справа була взагалі не у прізвищах.

Зрештою, «посадка» Тимошенко повністю розв’язала Януковичу руки. Він усвідомив, що може робити в цій країні все, що завгодно і безнаказанно.

Дозволити повторити це саме Зеленському я не хочу. Тому вибір невеликий.

17 січня. Ранок. Жуляни.

Почнемо з цього. А там буде видно.

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Джерело: блог Олександра Черненка

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