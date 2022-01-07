Адвокат Порошенка оприлюднив докази арешту активів «Прямого» та «5 каналу»

Адвокат Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду, а також відповідний витяг із прокурорського клопотання

Адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів «Прямий» та «5 канал», а також відповідний витяг з прокурорського клопотання. Про це Головань повідомив у Facebook.

«Не арештовували, брешуть, активів «Прямого» і «5 каналу». Ось же скріншот Ухвали про арешт, а нижче скріншот прокурорського клопотання, яке Її честь Бортницька у свою ухвалу разом з помилками і «очєпятками» переписала. А там чорним по білому: ДП «ТРК» НБМ – Запоріжжя» та ТОВ Телекомпанія «Автор ТВ». Компанії, що мають прямий стосунок до трансляції програм опозиційних телеканалів», – йдеться у повідомленні.

Скріншот допису адвоката Порошенка

За словами адвоката, частки Порошенка у капіталі цих юридичних осіб давно немає.

«Петро Порошенко давно і публічно передав ці активи ТОВ «Вільні медіа», засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів. Тобто, прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіаактиви, що вже не належать Петру Порошенку», – наголосив Головань.

Також, додав адвокат, в документ замість коду ТОВ Телекомпанія «Автор ТВ» вказано код іншого актива ТОВ «Вільні медіа» – ТОВ «ТРК «Експрес-інформ».

«Однак ми не думаємо, що це від дурості і типового для генпрокурорського офісу та ДБР непрофесіоналізму. Ми переконані, що Бєлкін, Потапенко, Сафарян і її честь Бортницька діяли умисно, оскільки головний, на наше переконання, замовник Зеленський зацікавлений саме в знищенні опозиційних телеканалів. Хай там як, незаконно накладено арешт на медіаактиви ТОВ «Вільні медіа». І я переконаний, що власники не тільки апеляцію подадуть, але і вимагатимуть розслідування дій Бєлкіна, Потапенко, Сафаряна і Бортницької на предмет наявності складу злочину, предбаченого статтею 171 КК України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)», – підсумував адвокат.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань спростувало інформацію про арешт активів телеканалів «Прямий» та «5 канал», які належали п'ятому президенту України, лідеру «Європейська солідарність»Петру Порошенку. Відповідну заяву ДБР опублікувало 7 січня.

Раніше ДБР заявило, що Порошенко придбав квиток за кордон вже після вручення повістки

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва вирішив накласти арешт на майно Петра Порошенка. Окрім майна політика, заарештували активи «Прямого» та «5 каналу».

Раніше повідомлялося, що Генпрокурорка не підписала клопотання про арешт майна Порошенка. Це зробив її заступник.

Також лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко заявив, що повернеться до України 17 січня.

До слова, колишні народні депутати і учасники дисидентського руху, звернулися до президента Зеленського зі закликом долучитися до скасування кримінальних справ, відкритих проти Петра Порошенка.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.

Також ініціативна група «Першого грудня» застерігає Зеленського від репресій проти Порошенка.

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