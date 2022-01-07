Справи проти Порошенка негативно вплинуть на імідж України – Карл Більдт

Більдт: «Не віриться в те, що в цій критичній ситуації хтось намагається притягнути до відповідальності та ув’язнити колишнього президента Порошенка».

Європейські лідери засуджують вчинки української влади

Колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт вважає, що політичні справи та арешт майна п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка негативно вплине на імідж України у світі. Про це він написав ну Твіттер.

«Не віриться в те, що в цій критичній ситуації хтось намагається притягнути до відповідальності та ув’язнити колишнього президента Порошенка. Це навіває спогади про найгірші роки режиму Януковича і, безсумнівно, вплине на імідж країни», – написав впливовий європейський політик і дипломат.

Раніше свою підтримку Порошенку висловила експертка аналітичного центру «Атлантичної ради США» (Atlantic Council) Мелінда Харінг і вказала на вибірковість українського правосуддя.

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва вирішив накласти арешт на майно Петра Порошенка.

Під арешт потрапили зокрема квартири Порошенка у Вінниці та Києві, садиба у Козині, земельні ділянки, а також акції у низці приватних компаній.

Раніше повідомлялося, що Генпрокурорка не підписала клопотання про арешт майна Порошенка. Це зробив її заступник.

Нагадаємо, адвокат Порошенка повідомив важливу інформацію про те, коли суд має розглянути клопотання про арешт майна політика.

Також лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко заявив, що повернеться до України 17 січня.

До слова, колишні народні депутати і учасники дисидентського руху, звернулися до президента Зеленського зі закликом долучитися до скасування кримінальних справ, відкритих проти Петра Порошенка.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.

Також ініціативна група «Першого грудня» застерігає Зеленського від репресій проти Порошенка.