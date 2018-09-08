Український посол визначив єдиний шлях порозуміння з поляками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посол України в Польщі Андрій Дещиця

Дещиця переконує: у питаннях минулого мають розбиратися історики, а не політики

Єдиний шлях порозуміння українців з поляками - це фаховий діалог на рівні істориків, подалі від політики. Таку думку висловив в інтерв’ю «Главкому» посол України в Польщі Андрій Дещиця.

«Коли ми говоримо про напруження в польсько-українських відносинах, то я можу сказати, що воно стосується тільки історичного аспекту. Воно стосується різного трактування нашого спільного минулого», - переконаний Дещиця.

Перш за все, за його словами, йдеться про роки Другої світової війни.

«На мою думку, тема Волинської трагедії стала предметом обговорення, предметом політичних заяв, дискусій з декількох причин. Перш за все, питання історичного минулого у програмі правлячої партії «Право і справедливість» стоїть досить високо у їхній політичній стратегії. І це не стосується лише України. Питання історії для них є гострим і в спілкуванні з іншими країнами, і всередині самої Польщі», - говорить дипломат.

По-друге, відзначає Дещиця, питання історичного минулого перейшло з площини експертів і істориків в площину заяв політиків.

«І політики почали використовувати це дуже часто, - наголошує посол. - І тут є велика небезпека. Нам треба шанувати історію, нам треба пам’ятати свою історію, але не використовувати її для політики».

Третій пункт, на думку Дещиці – це Росія, яка зацікавлена в тому, щоби між Україною і Польщею не було єдності, щоби Польща не підтримувала Україну в стратегічно важливих для України питаннях: «Росія використовує історичне минуле, граючи на емоціях поляків суспільства, щоб вбити клин між Україною та Польщею».

«Водночас, у Польщі починають усвідомлювати, що розмовляти з українцями з позиції сили чи тиску – безрезультатно. Єдиний шлях – фаховий діалог на рівні істориків, подалі від політики», - говорить дипломат.

На питання, як повернути цей дискурс з політичної площини до діалогу істориків, Дещиця відповідає, що необхідно доносити до політиків важливість «уроків» спільної історії України і Польщі.

«Чого вчить нас історія? Коли Україна і Польща починали між собою сваритися, коли ми починали між собою воювати, то в результаті це шкодило одній і іншій державі. Свою свободу втрачала Україна і втрачала Польща. Історичне минуле має нас вчити як будувати майбутнє. Історичне минуле з історичної давності і з років Другої світової війни показує, що боротьба між Україною і Польщею не приводила до добра, ні для одної, ні для іншої сторони. Нам це треба доносити до політиків. А історія ніколи не буде однаково оцінена однією чи іншою стороною, завжди будуть розбіжності. І це нормально», - резюмує дипломат.

Детальніше читайте в матеріалі «Главкома»: Посол України у Польщі Андрій Дещиця: Ми не повинні мірятися кістками чи літрами пролитої крові