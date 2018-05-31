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    Голодування Олега Сенцова: закликати до милосердя російську владу - марна справа

    • Олексій Навальний

      Російський опозиційний політик

    • Розсилка
    Олег Сенцов - Голодування Олега Сенцова: закликати до милосердя російську владу - марна справа
    Олег Сенцов

    Його подвиг, і його жертва, і його смерть поставлять його в один ряд з Боббі Сендсом, Марченком і іншими титанами людства

    Мовою оригіналу

    За всеми этими удивительными приключениями, случившимися с Аркадием Бабченко, важно ни на секунду не забывать о том, что происходит с Олегом Сенцовым.

    Мне очень удобно считать дни голодовки Сенцова. Я услышал о ней по радио в первый день ареста. Я сижу неделю — и он голодает неделю. У меня закончилась «пятнашка» — и у него тоже. Только вот будущее у нас вырисовывается совсем разное. У меня пройдет еще одна «пятнашка», и я выйду, обниму родных, помоюсь в душе, поем домашней еды.

    А Олег Сенцов умрет. Один в своей камере, за тысячи километров от близких. Умрет, понимая, что дело его полностью сфальсифицировано, вины за ним нет. Никакой он, конечно, не террорист.

    Перед смертью его будут пытать — мы же понимаем, что такое «принудительное кормление» в российской тюрьме. Кто не понимает — читайте воспоминания советских диссидентов.

    Я далек от мысли призывать к милосердию российские власти. Это как единорог — явление, не существующее в природе. Обращусь к тому, что они любят и чем всячески бахвалятся, — желанию мухлевать, разводить и «переигрывать».

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    Дорогие Кремль и В.В. Путин! 
    Переиграйте Олега Сенцова. Обманите его. Обмишурьте. 
    Его подвиг, и его жертва, и его смерть поставят его в один ряд с Бобби Сэндсом, Марченко и другими титанами человечества.

    И будут фильмы о нем, и книги, и улицы в его честь. И санкции новые тоже, конечно. 
    Надо переиграть. Вы возьмите и, шокировав всех вокруг, отпустите его и всех 64 украинских политзэков.

    Пусть завтра «анонимный, но заслуживающий доверия источник в Кремле» (пусть это будет Песков) заявит: 
    — Мы готовы обменять Сенцова и остальных в течение 24 часов. По принципу «всех на всех». Без каких-то переговоров.

    А потом Песков же неанонимный это подтвердит. И добавит: мяч на стороне президента Порошенко.

    И будем все смотреть, как бегает украинская сторона в панике. Как составляет список. Как пытается уложиться в 24 часа. И все будут писать: какой этот Путин все-таки хитрый. Снова всех переиграл. И Сенцова, и Украину, и западных лидеров. Смотрите, вот снова нашего Путина хвалят западные газеты. 
    Ты подумай только, а?

    А переигранный Сенцов поедет домой и обнимет свою семью. И не будет больше на нас лежать его смерть.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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