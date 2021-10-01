Навального звільнять не пізніше 2051 року

При нинішній владі у Навального немає шансів вийти на свободу

Проти Олексія Навального відкрили нову справу

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Тот момент, когда спрашиваешь у приехавших адвокатов: «Ну че, как дела на воле?»

А они: «Да ниче, все по-прежнему».

А потом после паузы: «А, вот. Против тебя дело же новое возбудили! Создание экстремистского сообщества! Там до 10 лет!». Оказывается, я вот уже семь лет как «дестабилизирую обстановку в регионах и активно призываю к террористической деятельности».

Ну ок. Получается, сейчас против меня 4 дела. По двум – до 10 лет по каждому. По третьему – до 3 лет. По четвертому – арест до 6 месяцев.

Если сложат без зачета, то 23 года. Могут, конечно, еще что-то придумать, но все равно максимальный срок по совокупности приговоров – не более 30 лет.

Так что не волнуйтесь, выйду на свободу не позже весны 2051 года

Джерело: блог Олексія Навального

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