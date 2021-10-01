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    Думки вголос

    Навального звільнять не пізніше 2051 року

    • Олексій Навальний

      Російський опозиційний політик

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    При нинішній владі у Навального немає шансів вийти на свободу - Навального звільнять не пізніше 2051 року
    При нинішній владі у Навального немає шансів вийти на свободу
    фото з відкритих джерел

    Проти Олексія Навального відкрили нову справу

    Мовою оригіналу

    Тот момент, когда спрашиваешь у приехавших адвокатов: «Ну че, как дела на воле?»

    А они: «Да ниче, все по-прежнему».

    А потом после паузы: «А, вот. Против тебя дело же новое возбудили! Создание экстремистского сообщества! Там до 10 лет!». Оказывается, я вот уже семь лет как «дестабилизирую обстановку в регионах и активно призываю к террористической деятельности».

    Ну ок. Получается, сейчас против меня 4 дела. По двум – до 10 лет по каждому. По третьему – до 3 лет. По четвертому – арест до 6 месяцев.

    Если сложат без зачета, то 23 года. Могут, конечно, еще что-то придумать, но все равно максимальный срок по совокупности приговоров – не более 30 лет.

    Так что не волнуйтесь, выйду на свободу не позже весны 2051 года

    Джерело: блог Олексія Навального

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: суд Россия терроризм Алексей Навальный арест
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    Навального звільнять не пізніше 2051 року