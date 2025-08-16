Головна Світ Політика
Мова тіла Трампа й Путіна та дірка в іміджі: видання Reuters дійшло невтішного висновку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Мова тіла Трампа й Путіна та дірка в іміджі: видання Reuters дійшло невтішного висновку
Мова тіла і жести президентів США та Росії були яскравими
фото: Reuters

Трамп покинув Аляску так і не переконавши Путіна завеершити війну в Україні

Довгоочікувана зустріч президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна, що відбулася в Анкориджі, завершилася з помітним контрастом між публічними заявами лідерів і фактичним результатом переговорів. За повідомленнями ЗМІ, обидві сторони обмінялися теплими словами, однак це не приховало холодної реальності: жодної угоди про мир в Україні досягнуто не було. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Головним підсумком саміту стала відсутність будь-якого прориву у питанні припинення війни. За даними з Білого дому, Дональд Трамп наголосив, що не збирається укладати економічні угоди з Росією, доки не буде вирішено питання війни.

Мова тіла президентів 

Сама мова тіла видавала те, що зустріч президентів США та Росії минула не зовсім так, як було очікувано.

Як пише Reuters, вони «тепло» зустрілися на злітній смузі невдовзі після приземлення на американській військовій базі на Алясці. «Трамп і Путін привітали один одного, як старі друзі, на червоній доріжці, розстеленій для їхньої першої зустрічі з 2019 року. Вони потиснули один одному руки, широко посміхнулися та торкнулися один одного за руку на знак очевидної прихильності», – йдеться у матеріалі.

Проте ця теплота швидко зникла, коли вони з'явилися перед ЗМІ через кілька годин, «хоча обидва чоловіки все ще намагалися похвалити один одного». Трамп, який приймав саміт, поступився Путіну. Президент РФ виступив першим і сказав, що радий бачити Трампа живим, маючи на увазі замах на Трампа, який він пережив минулого року.

Трамп заявив, що у нього завжди були фантастичні стосунки з главою Кремля, звертався до нього на ім'я та назвав слова Путіна глибокими. Зникли будь-які згадки про розчарування Трампа Путіним через війну, яку він розпочав у 2022 році, чи про загрозу санкцій, якщо не буде вжито жодних заходів для її припинення.

«Їхні зусилля щодо демонстрації позитивних особистих стосунків суперечили одній головній істині: якщо не враховувати заяв дружбу, вони не оголосили про угоду про припинення війни», – зазначають журналісти.

Дірка у іміджі Трампа

Перед самітом Трамп та його радники намагалися применшити очікування від зустрічі, що було зовсім не схоже на обіцянку Трампа як кандидата в президенти завершити війну за 24 години. Але Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче пакту про припинення вогню, а на задньому плані місця проведення саміту було написано «Прагнучи до миру».

«Ми справді досягли значного прогресу сьогодні», – сказав Трамп журналістам, взагалі не вдаючись до подробиць. 

«Трамп покинув Аляску, не маючи майже нічого спільного зі своїми зусиллями, і пробивши діру в його іміджі укладача угод і позбавивши його досягнення, яким можна було б розхвалюватися у своїй не надто тонкій кампанії за отримання Нобелівської премії миру», – зазначає Reuters.

Нагадаємо, сам Трамп педалює отримання ним нагороди. Так перед відльотом на Аляску до Путіна  президент США здійснив несподіваний дзвінок міністру закордонних справ Норвегії з метою поцікавитися процесом номінації на Нобелівську премію миру.

До слова, колишній держсекретар США Гілларі Клінтон заявила, що розглянула б можливість висунення президента Дональда Трампа на Нобелівську премію миру

Теги: США путін Дональд Трамп Аляска

