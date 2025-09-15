Головна Думки вголос Олексій Голобуцький
search button user button menu button
Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Чесна заява з Польщі: хто готовий почати війну з Росією?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Охочих воювати з Росією в Європі наразі немає, заявив Сікорський 
фото: AP/колаж: glavcom.ua

Чому Європа не піде воювати за Україну

Міністр іноземних справ Польщі Радослав Сікорський чесно констатував ситуацію: «Якщо ми надаємо Україні гарантії безпеки – ми кажемо, що можемо розпочати війну проти Росії. І я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хоче воювати з Росією – може почати це прямо зараз. Але я щось не бачу охочих. Охочих воювати з Росією в Європі наразі немає».

***

Що ж, це саме так і є – в європейських державах жодна влада не готова вимагати у власних громадян віддати життя на дальніх межах Європи, за сотні кілометрів від свого кордону, щоб запобігти новій масштабній окупації Москвою. А українців на всіх і все не вистачить.

Навіть як нас якісно забезпечуватимуть всім, від розвідданих до вибухівки і високотехнологічних рішень, надаватимуть поза власним правовим полем, як тепер Данія заради заводу ракетного палива, свої території для термінових збройних виробництв. Висновок, звісно, не «здатись Росії одразу, бо все одно не вистоїмо».

А «шукати достатньо масштабні і оперативні інструменти тлумлення агресивного сусіда, щоб в найкоротші терміни позбавити його ресурсів для війни, щоб військові контингенти не знадобились». Бо «гарантії безпеки» в обговорюваному форматі – фікція, про яку всі знають, що це фікція.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Європа військові росія війна Польща армія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чим проєвропейські політики відрізняються від проросійських?
Чим проєвропейські політики краще за проросійських?
9 вересня, 14:38
Кошта також наголосив, що Сполучені Штати «ніколи не повинні забувати» про загрозу
Кошта: Росія становить міжконтинентальну загрозу
9 вересня, 13:14
Рязанський НПЗ спалахнув після атаки дронів
Сили оборони підтвердили ураження двох нафтопереробних заводів окупантів
5 вересня, 08:50
У своїй проповіді пастор порівнював участь у війні з гріховними спокусами
У Росії пастор отримав чотири роки тюрми за «антивоєнну проповідь»
4 вересня, 08:45
Металургія Росії зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну
Металургія Росії зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну
1 вересня, 03:51
Війна, яка почалася як «божевільна ідея Путіна», перетворилася на титанічну боротьбу між Сходом і Заходом
Sky News пояснив, чому Путін продовжує атакувати Україну, ігноруючи мирні зусилля
29 серпня, 04:44
29 серпня в Києві оголошено Днем жалоби
Масований удар по Києву: як відреагували світові лідери
28 серпня, 17:58
З кінця червня Олексій Чернишов має статус підозрюваного
Антикорупційний суд арештував готівку сім’ї колишнього віцепрем’єра Чернишова
23 серпня, 14:30
Сили оборони вразили залізничне сполучення окупантів у Запорізькій області
Сили оборони вразили залізничне сполучення окупантів у Запорізькій області
19 серпня, 11:48

Олексій Голобуцький

Чесна заява з Польщі: хто готовий почати війну з Росією?
Чесна заява з Польщі: хто готовий почати війну з Росією?
Польща готується до оборони. До чого тут Трамп?
Польща готується до оборони. До чого тут Трамп?
Путін зробив подарунок всьому світу
Путін зробив подарунок всьому світу
Що для Трампа значить зустріч на Алясці?
Що для Трампа значить зустріч на Алясці?
Реальний мир чи нова пауза: що задумав Путін
Реальний мир чи нова пауза: що задумав Путін
Чи наважиться Путін вчергове послати Трампа?
Чи наважиться Путін вчергове послати Трампа?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
288K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
116K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2025
9473
Центр протидії дезінформації пояснив, як китайці заселяють Сибір під носом у Кремля
6026
Ексчемпіона світу з боксу знайдено мертвим у власному будинку
2458
Туск прокоментував антиукраїнські настрої в Польщі та запропонував рішення
2101
Втрати ворога станом на 15 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua