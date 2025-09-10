Грем заявив, що після атаки на Польщу Конгрес готовий підтримати санкції проти Росії

Грем: Ми готові ухвалити закон, що дозволяє введення нових жорстких санкцій і тарифів, які ви (президент Трамп) зможете застосовувати на свій розсуд

Крім того, Грем підтримав заклик Трампа до Європейського Союзу щодо введення мит проти Індії та Китаю

Конгрес США готовий підтримати президента Дональда Трампа в питанні запровадження жорстких санкцій проти Росії. Про це повідомив сенатор Ліндсі Грем у своєму дописі в соцмережі X, інформує «Главком».

За словами Грема, він повністю підтримує позицію президента щодо інциденту з російськими дронами, які порушили повітряний простір Польщі.

«Пане президенте, Конгрес із вами. Ми готові ухвалити закон, що дозволяє введення нових жорстких санкцій і тарифів, які ви зможете застосовувати на свій розсуд. Наша мета – дати вам можливості для протидії зростаючій загрозі», – написав сенатор.

Грем також підтримав заклик Трампа до Європи щодо введення мит проти Індії та Китаю, які, за його словами, фінансують російську військову машину, купуючи дешеву нафту. Сенатор зазначив, що республіканці та демократи працюють разом з Трампом над новими ідеями, які допоможуть покласти край війні в Україні.

Раніше республіканець Джо Вілсон заявив, що Росія фактично оголосила війну Польщі, коли її «шахеди» були зафіксовані в польському повітряному просторі. У своєму дописі в соцмережі X конгресмен закликав адміністрацію Дональда Трампа дозволити Україні завдавати ударів по території РФ, інформує «Главком».

Вілсон відреагував на інцидент із дронами, назвавши його прямою атакою на союзника НАТО. Він зазначив, що це сталося менш ніж через тиждень після зустрічі президента Трампа з президентом Польщі Навроцьким у Білому домі.

Як відомо, у ніч на 10 вересня Польща тимчасово закрила повітряний простір над аеропортом «Люблін» і над двома аеропортами у Варшаві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт для інформування авіаційних служб.

Причиною закриття, як і у випадку з аеропортом у Жешуві, стала «незапланована військова діяльність, пов'язана із забезпеченням державної безпеки».

Нагадаємо, близько 01:13 українські військові повідомили про запуск декількох нових груп російських дронів. Згодом стало відомо, що «шахеди» залишили повітряний простір України і прямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

За інформацією моніторингових каналів, Польща могла підняти в повітря винищувачі F-16, щоб збити дрони.

Також повідомляється, що аеропорт у польському місті Жешув оголосив про тимчасове закриття до шостої ранку. Зазначається, що щонайменше один із безпілотників прямував саме в бік Жешува.