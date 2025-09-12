Трамп заявив, що підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримано

Трамп відмовився сказати, чи знав батько про ймовірний злочин свого сина

Президент США Дональд Трамп заявив, що підозрюваний у стрілянині по політичному активісті Чарлі Кірку перебуває «під вартою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Я думаю, що з високим ступенем впевненості ми тримаємо його під вартою», – сказав Трамп під час виступу на каналі Fox News.

Президент США додав, що хтось «дуже близький до нього здав його» і що про це буде оголошено пізніше. Він, здається, натякнув, що підозрюваного знайшли через міністра, який в кінцевому підсумку залучив до справи його батька.

«Це був міністр, і міністр звернувся до свого друга – міністра, який, до речі, працює в правоохоронних органах, а його хороший друг є високопоставленим федеральним маршалом, і вони взялися за цю справу, а потім до неї долучився батько», – сказав він.

Трамп відмовився сказати, чи знав батько про ймовірний злочин свого сина. Президент додав: «Ми маємо особу, яку вважаємо тією, яку шукаємо». Однак він застеріг, що ця інформація «може змінитися».

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про намір посмертно відзначити Чарлі Кірка президентською медаллю Свободи.

Пізніше стало відомо, що секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, ухвалила рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа через вбивство у штаті Юта активіста консервативних поглядів Чарлі Кірка.

Як повідомлялося, 31-річний Чарлі Кірк був одним із найвпливовіших голосів правого руху MAGA. Він мав мільйони підписників у соцмережах і є автором бестселера «Доктрина MAGA». Активіст був відомий своєю різкою критикою України та американської допомоги Києву. Він вважав війну «нескінченною» і заявляв, що Україна не зможе перемогти Росію, незалежно від обсягів наданої зброї.