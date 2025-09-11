Головна Світ Політика
Мерц розповів, навіщо Путін атакував Польщу

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
Абсолютно безрозсудні дії російського уряду є частиною довгої серії провокацій - канцлер Німеччини
Вторгнення безпілотників у польський повітряний простір показало, що оборона НАТО в Європі має покращитися, заявив канцлер Німеччини.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Кремль навмисно провокував НАТО, відправивши російські безпілотники у повітряний простір Польщі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico. Цей інцидент показав, що європейська протиповітряна оборона потребує покращення, сказав політик.

«Ці абсолютно безрозсудні дії російського уряду є частиною довгої серії провокацій, які ми спостерігаємо вже кілька місяців у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО загалом, – сказав Мерц пізно в середу в Берліні. – Це дуже серйозна загроза миру в Європі».

Мерц додав, що поділяє оцінку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що вторгнення безпілотників було навмисним актом. «Твердження російського уряду про те, що це був, так би мовити, збіг обставин чи нещасний випадок, не є достовірним», – сказав він.

Як відомо, міністерство оборони Росії заявило, що в Польщі не було позначено жодних цілей для знищення, але не стало конкретно заперечувати, що російські безпілотники перетнули кордон. Натомість, заступник міністра оборони Білорусі, заявив, що безпілотники «заблукали».

Мерц додав: «Ми маємо і залишатимемося рішуче налаштованими значно підвищити оборонну готовність та оборонні можливості європейської частини НАТО».

Раніше Главком повідомляв, що глава МЗС Словаччини неочікувано висловився про дрони, які впали у Польщі, і розлютив соцмережі. Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар назвав падіння російських дронів у Польщі ескалацією, а також висловив сподівання, що насправді «ці дрони мали б опинитись на території України». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TASR.

«Я хочу вірити, що дрони, які проникли на польську територію, були дронами, які летіли туди не для того, щоб атакувати Польщу, а мали опинитися на українській території», – сказав міністр закордонних справ Словаччини, додавши, що Словаччина підтримує використання Польщею всіх варіантів для оцінки ситуації. Заява очільника МЗС Словаччини Юрая Бланара розлютила соцмережі. Люди в коментарях вважають, що подібні заяви неприпустимі.



