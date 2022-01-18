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    Думки вголос

    Порошенко піднімає ставки у протистоянні із Зеленським

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    •  glavcom.ua
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    Порошенко в політиці давно, це політик з величезним досвідом - Порошенко піднімає ставки у протистоянні із Зеленським
    Порошенко в політиці давно, це політик з величезним досвідом
    фото: Петро Порошенко/facebook

    Трохи про ситуацію з Петром Олексійовичем з точки зору політтехнологій

    От в чому не можна звинуватити Порошенка, так це в політичній недосвідченості. Порошенко в політиці давно, це політик з величезним досвідом. Публічна частина його діяльності завжди ретельно продумана, вибудувана і яскрава.

    І зараз Порошенко, очевидно, піднімає ставки: переводить взаємодію з Зеленським в емоційне особисте протистояння, не соромлячись неприємних слів і звинувачень на адресу шостого президента. Я так розумію, 17 числа почалась передвиборча кампанія Порошенка як кандидата в наступні президенти.

    Театралізована постановка ОП з «судом» прекрасно працює на цю задачу. При тому ніхто з суддів не хоче брати на себе відповідальність за однозначно політичне рішення щодо одного з лідерів опозиції.

    Ми вже бачимо новину «судді стало погано, викликали швидку» (котру пробують заперечити – нібито «суддя в нарадчій кімнаті») – неоригінальний, м’яко кажучи, варіант ухиляння від виконання замовлення.

    Але отак є: ніхто не хоче «брати під козирьок» і просто виконувати поставлену задачу. Татаров чи не Татаров, але ніхто не хоче брати відповідальність безпосередньо на себе.

    Я думаю, ця ситуація показує, що влада зробила помилку. Скажу цинічно: Зекоманді треба було це робити 2,5 роки назад. Коли була тотальна популярність, коли всі чекали саме таких дій. А коли ти 2,5 роки не робив нічого і просто зараз намагаєшся перекрити це процесом над Порошенком – ця роль суду як ширми очевидна навіть тим, хто дуже не любить Порошенка.

    «Судова постановка» – це просто спроба перекрити невдачі останніх 2,5 років.

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    Джерело: блог Олексія Голобуцького

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    Теги: Петро Порошенко суд суддя влада
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    Порошенко піднімає ставки у протистоянні із Зеленським