Порошенко піднімає ставки у протистоянні із Зеленським

Порошенко в політиці давно, це політик з величезним досвідом

Порошенко в політиці давно, це політик з величезним досвідом

Трохи про ситуацію з Петром Олексійовичем з точки зору політтехнологій

От в чому не можна звинуватити Порошенка, так це в політичній недосвідченості. Порошенко в політиці давно, це політик з величезним досвідом. Публічна частина його діяльності завжди ретельно продумана, вибудувана і яскрава.

І зараз Порошенко, очевидно, піднімає ставки: переводить взаємодію з Зеленським в емоційне особисте протистояння, не соромлячись неприємних слів і звинувачень на адресу шостого президента. Я так розумію, 17 числа почалась передвиборча кампанія Порошенка як кандидата в наступні президенти.

Театралізована постановка ОП з «судом» прекрасно працює на цю задачу. При тому ніхто з суддів не хоче брати на себе відповідальність за однозначно політичне рішення щодо одного з лідерів опозиції.

Ми вже бачимо новину «судді стало погано, викликали швидку» (котру пробують заперечити – нібито «суддя в нарадчій кімнаті») – неоригінальний, м’яко кажучи, варіант ухиляння від виконання замовлення.

Але отак є: ніхто не хоче «брати під козирьок» і просто виконувати поставлену задачу. Татаров чи не Татаров, але ніхто не хоче брати відповідальність безпосередньо на себе.

Я думаю, ця ситуація показує, що влада зробила помилку. Скажу цинічно: Зекоманді треба було це робити 2,5 роки назад. Коли була тотальна популярність, коли всі чекали саме таких дій. А коли ти 2,5 роки не робив нічого і просто зараз намагаєшся перекрити це процесом над Порошенком – ця роль суду як ширми очевидна навіть тим, хто дуже не любить Порошенка.

«Судова постановка» – це просто спроба перекрити невдачі останніх 2,5 років.

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Джерело: блог Олексія Голобуцького

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