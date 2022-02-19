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    Думки вголос

    Що майбутні покоління казатимуть про теперішні часи

    Головне, аби це десятиліття не запам'ятали по новій світовій війні - Що майбутні покоління казатимуть про теперішні часи
    Головне, аби це десятиліття не запам'ятали по новій світовій війні
    фото з відкритих джерел

    Ключові слова для прожитих років

    Як назвати ці десятиліття? Ось я їх «прожив». 80-90-нульові-десяті-двадцяті.

    Скажімо, 80-ті. Сказав би: «в'язкі». У 80-ті все постійно ставилося «на паузу». Навіть найенергійніше у наших краях, наприклад, польська «Солідарність». Вона кипіла. Або – «Горбачов» (з 1985, «подули вітри змін» тощо). Але при цьому все було «в'язко», у тому числі й ці процеси, які звідси дивлячись «змінили світ».

    90-ті – ключове слово «ризик». Але це був не той «ризик», який описаний в «Товаристві ризику» у Ульріха Бека. Це був такий «ризик» модерну, «бальзаківський ризик».

    Нульові. Назвав би через слово «розсілися». Ризик скінчився, почалася «довгострокова локація». Одні сіли в Ніцці, інші у ФСБ, треті у Росмегапроекті, коротше «все розсілися», а оскільки це співпало з «високою нафтою», то це виявилися «благословенні роки».

    Почалися 10-ті. Ось тут уже проблема. У чому був сенс «десятих»? Соціальне очікування зводилося до того, що «ось ми розсілися і тепер житимемо і житимемо, добра наживатимемо». І загальний хід пострадянської історії за підсумками «десятих» ніби говорив: «ну, ось ви розсілися, начебто має до цього додатись довгострокова консервативна ідентичність», тобто. громадянська солідарність, уявлення про підтримку загального блага, прав, свобод тощо. – Бо ми тут сіли, сидимо, гроші є, тут наша батьківщина. Тому я сказав би, що ключове слово «десятих» – це «ідентичність».

    І власне, у ці ж «десяті» – за підсумками – не вдалося поєднати «процвітання» з «ідентичності». Замість «ідентичності» почалася всяка «націонал-більшовицька революційна маячня»: взяли Крим, в'їхали в Донбас, метафізична війна із Заходом вийшла на першу лінію, «хоругви на мавзолеї» та інше нісенітниця. Чорт знає чому.

    Почалися «двадцяті». Поки що неясно. Ясно тільки, що розвилка є: або це буде десятиліття через слово «війна» (бо розігріли всередині всю цю метафізичну боротьбу із Заходом та ін.), або це буде, як 80-е – «в'язкий час». В'язке, як клей. Ноги в ньому залипають, мухи дихнуть, нескінченна «ідеологічна боротьба на порожньому місці»...

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    Джерело: блог Олександра Морозова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим Донбас історія війна Путін час
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    Що майбутні покоління казатимуть про теперішні часи