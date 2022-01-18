Повернення Порошенка: короткі підсумки

Такої кількості брехні в інформаційному просторі давно не було

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Ну что, можно подводить итоги уже? Символом что выберем?

Я думаю, что символом должно стать слово «фейк». Потому что такого нагромождения фейков я не видел уже давно.

Интересно, сегодня тем, кто эти фейки генерировал и расшаривал в истерике – стыдно немного? Версия про то, что не вернется с самого начала вызывала недоверие. Это конец политической карьеры. Полный. Так что возвращаться придется, если хочешь остаться в политике. Тем паче сам Порошенко прекрасно понимал, что никто его не посадит. Я еще на той неделе говорил и писал – не посадят! Это политически нелогично. Но нагромождение фейков было не остановить.

Начнем с аэропорта. Прилетает в Жуляны. Но посадят самолет в Борисполе. А Жуляны заминируют – уже готовятся. Что по факту? Прилетел в Жуляны. Никто самолет нигде не сажал. Аэропорт не минировали. Вот вообще ничего не сбылось. Ах да – еще говорили про то, что не хотят пускать в Украину. Это смешно было с самого начала. Невозможно не пустить в Украину гражданина Украины. И лишение гражданства по закону у нас нет. Все – еще один фейк.

Вот только я пока не видел, чтобы кто-то из распространявших эти мрачные пророчества сегодня признавал, что несколько погорячился

Дал волю фантазии, накрутил истерику у доверчивых, но норка оказалась пустой. Пугали людей так старательно, что в конце сами поверили и испугались. Эффект агитатора, который сам себя сагитировал.

Что так еще рассказывали? Арестуют прямо в аэропорту, были и такие пророчества. Автозаки подогнали – будут паковать. И что в результате? Проверили паспорт, пересек границу, представители ДБР пытались вручить повестку, но не догнали. Повестку! В суд, куда Порошенко сам обещал прийти. Зачем было этот цирк с бегством устраивать? Для шоу?

В общем, с арестом в аэропорту тоже обманули. Спрашивается – зачем было запускать эти слухи и устраивать истерику?

Я понимаю, что политика в Украине давно превратилась в шоу и показательные выступления

Помню 500 полицейских с техникой, которых в свое время бросали в Днепр на задержание Геннадия Корбана. Помню, как пытались (реально) не пустить в Украину Саакашвили. Посадку Надежды Савченко. Все дела развалились, но как ярко начинались. Петр Алексеевич тоже наверняка все это помнит.

Вообще все могло быть очень скучно с самого начала. Взять повестку. Явиться вовремя в суд и дать ответы на вопросы. С хорошими адвокатами, с брифингом для прессы после разговора. ДБР проведет свой брифинг. А в зале суда состязательный процесс между адвокатами и прокурорами. И мы с интересом послушаем разные версии возвращения Медведчука в большую украинскую политику при президенте Порошенко. Секрет его внезапного экономического успеха. Есть связь или нет – вот про что интересно послушать.

Потому что масса интересных вещей, которые нуждаются в объяснениях. Вместо этого получили истерику, кучу фейков и торжественное шествие большого человека со свитой. Европа, ага… Зато не скучно.

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Джерело: блог Кирила Сазонова

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