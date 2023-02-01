Головна Думки вголос Анатолій Амєлін
search button user button menu button
Анатолій Амєлін Глава ради Асоціації випускників «Аспен Україна»

Чи допоможе штучний інтелект зробити Україну успішною?

glavcom.ua
Нові технології мають служити людству
фото з відкритих джерел

Комп'ютер дав поради нашій державі

Я познайомився зі штучним інтелектом GPT Chat. Не можу зупинитись і тестую можливості.

Найкрутіше – за 30 секунд Чат створює цілком свідомий текст, побудований за всіма правилами.

Наприклад, на запит «Що потрібно зробити для того, щоб Україна стала найбільш процвітаючою країною Європи?» за 30 секунд отримав відповідь:

«Немає єдиного рішення, як зробити Україну найпроцвітаючою країною в Європі, але ось кілька кроків, які можуть сприяти її розвитку:

Політична стабільність і реформи:

– політична стабільність і стабільний уряд мають вирішальне значення для залучення інвестицій і сприяння економічному зростанню.

Український уряд має здійснити реформи, спрямовані на покращення бізнес-середовища та зменшення корупції. (!)

Інвестиції в інфраструктуру:

– Україні необхідно інвестувати у свою інфраструктуру, включаючи транспортні, енергетичні та комунікаційні мережі, щоб залучити іноземні інвестиції та підвищити свою конкурентоспроможність.

Освіта та розвиток навичок:

– Підвищення якості освіти та сприяння розвитку навичок може допомогти Україні розвинути висококваліфіковану та конкурентоспроможну робочу силу, яка може залучати інвестиції та підтримувати економічне зростання.

Диверсифікація економіки:

– Україні слід зосередитися на диверсифікації своєї економіки та зменшенні її залежності від кількох ключових галузей, таких як сільське господарство та важка промисловість, щоб стати більш стійкою до економічних потрясінь і глобальних ринкових тенденцій.

Підтримка малих та середніх підприємств:

– малі та середні підприємства є важливими рушійними силами економічного зростання та створення робочих місць. Український уряд має надати підтримку цим підприємствам, включаючи доступ до фінансування, навчання та ринкових можливостей.

Заохочення інновацій та підприємництва:

– Україна має заохочувати інновації та підприємництво шляхом підтримки стартапів та створення сприятливого бізнес-середовища для нових підприємств.

Інтеграція з європейською економікою:

– Україна повинна продовжувати інтеграцію з європейською економікою через торговельні угоди та інвестиційні програми, що забезпечить нові можливості для зростання та доступу до європейського ринку.

Це лише кілька кроків, які можуть сприяти тому, щоб Україна стала однією з найзаможніших країн Європи. Реалізація цих реформ та ініціатив вимагатиме постійних зусиль і співпраці між урядом, бізнесом і громадянським суспільством».

Як би невеликі істини, але Штучний Інтелект їх засвоїв набагато швидше і краще ніж більшість українських політиків!

ПС: По суті, ШІ дає прості відповіді на питання, побудовані на аналізі публічних текстів у мережі. Конкретики немає, прогнозування немає, цифр немає.

Читайте також: Повстання чатботів. Як працює штучний інтелект ChatGPT
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: штучний інтелект Україна навчання фінансування промисловість бізнес інвестиції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр цифрової трансформації України повідомив, які технології застосувують для ідентифікації особистості ворогів
Федоров розповів, як штучний інтелект викрив окупанта-симулянта
27 липня, 2022, 16:27
В Україні штучний інтелект шукатиме людям роботу
Шукати роботу українцям допомагатиме штучний інтелект
6 листопада, 2022, 20:24
Віцепрем'єр Федоров розказав, як штучний інтелект допомагає Україні у війні
Віцепрем'єр Федоров розказав, як штучний інтелект допомагає Україні у війні
3 грудня, 2022, 17:45

Анатолій Амєлін

Чи допоможе штучний інтелект зробити Україну успішною?
Чи допоможе штучний інтелект зробити Україну успішною?
Українські біженці. Декілька сумних цифр з Польщі та не тільки
Українські біженці. Декілька сумних цифр з Польщі та не тільки
Дев'ять причин, чому криза 2023 року почнеться саме з Китаю
Дев'ять причин, чому криза 2023 року почнеться саме з Китаю
Ядерна Щекавиця все ближче?
Ядерна Щекавиця все ближче?
Путін працює на Україну? 10 успіхів агента «Міль»
Путін працює на Україну? 10 успіхів агента «Міль»
Рубль обвалиться, бо на Росію накладуть нові санкції за військове вторгнення в Україну?
Рубль обвалиться, бо на Росію накладуть нові санкції за військове вторгнення в Україну?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
У Києві в багатоповерхівці стався вибух (фото)
34K
Гроші військовим по-новому, нарахування субсидій: що зміниться із 1 лютого
18K
Представники п’яти регіонів Росії заявили про проведення референдумів за незалежність від РФ
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8713
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6427
Вечірки з наркотиками та ґвалтуванням. Заступниця глави МВС розповіла деталі

Новини

На Київщині вихователька дитбудинку катувала 9-річну дівчинку
Сьогодні, 17:50
Японія може провести онлайн-саміт G7 у річницю вторгнення РФ в Україну
Сьогодні, 17:41
Біньямін Нетаньяху розповів, чи дасть Україні «Залізний купол»
Сьогодні, 16:22
В Естонії встановили статую Зеленського зроблену з піску (фото)
Сьогодні, 15:45
Британія страйкує: чого вимагають люди на вулицях Лондона (фото)
Сьогодні, 15:10
Санкції не завада: названо європейський банк, що заробив на росіянах €2 млрд
Сьогодні, 14:26

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту