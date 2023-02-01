Комп'ютер дав поради нашій державі

Я познайомився зі штучним інтелектом GPT Chat. Не можу зупинитись і тестую можливості.

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Найкрутіше – за 30 секунд Чат створює цілком свідомий текст, побудований за всіма правилами.

Наприклад, на запит «Що потрібно зробити для того, щоб Україна стала найбільш процвітаючою країною Європи?» за 30 секунд отримав відповідь:

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«Немає єдиного рішення, як зробити Україну найпроцвітаючою країною в Європі, але ось кілька кроків, які можуть сприяти її розвитку:

Політична стабільність і реформи:

– політична стабільність і стабільний уряд мають вирішальне значення для залучення інвестицій і сприяння економічному зростанню.

Український уряд має здійснити реформи, спрямовані на покращення бізнес-середовища та зменшення корупції. (!)

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Інвестиції в інфраструктуру:

– Україні необхідно інвестувати у свою інфраструктуру, включаючи транспортні, енергетичні та комунікаційні мережі, щоб залучити іноземні інвестиції та підвищити свою конкурентоспроможність.

Освіта та розвиток навичок:

– Підвищення якості освіти та сприяння розвитку навичок може допомогти Україні розвинути висококваліфіковану та конкурентоспроможну робочу силу, яка може залучати інвестиції та підтримувати економічне зростання.

Диверсифікація економіки:

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– Україні слід зосередитися на диверсифікації своєї економіки та зменшенні її залежності від кількох ключових галузей, таких як сільське господарство та важка промисловість, щоб стати більш стійкою до економічних потрясінь і глобальних ринкових тенденцій.

Підтримка малих та середніх підприємств:

– малі та середні підприємства є важливими рушійними силами економічного зростання та створення робочих місць. Український уряд має надати підтримку цим підприємствам, включаючи доступ до фінансування, навчання та ринкових можливостей.

Заохочення інновацій та підприємництва:

– Україна має заохочувати інновації та підприємництво шляхом підтримки стартапів та створення сприятливого бізнес-середовища для нових підприємств.

Інтеграція з європейською економікою:

– Україна повинна продовжувати інтеграцію з європейською економікою через торговельні угоди та інвестиційні програми, що забезпечить нові можливості для зростання та доступу до європейського ринку.

Це лише кілька кроків, які можуть сприяти тому, щоб Україна стала однією з найзаможніших країн Європи. Реалізація цих реформ та ініціатив вимагатиме постійних зусиль і співпраці між урядом, бізнесом і громадянським суспільством».

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Як би невеликі істини, але Штучний Інтелект їх засвоїв набагато швидше і краще ніж більшість українських політиків!

ПС: По суті, ШІ дає прості відповіді на питання, побудовані на аналізі публічних текстів у мережі. Конкретики немає, прогнозування немає, цифр немає.