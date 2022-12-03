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Віцепрем'єр Федоров розказав, як штучний інтелект допомагає Україні у війні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Віцепрем'єр Федоров розказав, як штучний інтелект допомагає Україні у війні
Михайло Федоров / Facebook

Системою розпізнавання облич користуються понад 900 людей з семи державних органі

Україна продовжить користуватися системою розпізнавання облич Clearview AI. Мінцифри вже домовилось про це з CEO компанії Хоаном Тон-Тхатом. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми в постійному пошуку найновіших та нестандартних рішень. Штучний інтелект – саме така технологія. Вже зараз вона дає нам перевагу на полі бою: завдяки штучному інтелекту на мапі зʼявляються обʼєкти та цілі під час розвідувального польоту дрону, також дрони програмуються для автономного пілотування», – йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що Clearview AI від початку повномасштабного вторгнення користуються понад 900 людей з семи державних органів. Було здійснено понад 125 тисяч пошукових запитів для ідентифікації російських військових злочинців. А ще програма допомагає посилювати безпеку блок-постів та пропускних пунктів.

«Впевнений, що це ще не всі можливості штучного інтелекту, наша команда вивчає досвід його застосування в судах, в системі охорони здоровʼя, на митниці. Дякую Clearview AI та особисто Хоану Тон-Тхатому за потужну підтримку України», – додав міністр.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартував проєкт «Національний кадровий резерв». Він представлений соціальним ліфтом, який за допомогою штучного інтелекту допомагатиме українцям знайти роботу або відкрити власний бізнес.

Теги: війна росія окупанти Україна

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