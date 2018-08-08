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    Думки вголос

    Агресія Росії проти Грузії у 2008-му: світ так і не зробив висновків

    • Анатолій Гриценко

      голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    • Розсилка
    Агресія Росії проти Грузії у 2008-му: світ так і не зробив висновків

    То дійсно була війна, і велася вона в усіх трьох сферах: з повітря, з моря і на суходолі

    08.08.08 

    10 років тому Росія пішла війною проти Грузії. Глобальні й регіональні міжнародні структури виявили свою недієздатність, імпотентність. Захід висловив «глибоку стурбованість» і побоявся навіть назвати війну - війною. Обмежився гігієнічним словосполученням «excessive use of force» - надмірне застосування сили.

    То дійсно була війна, і велася вона в усіх трьох сферах: з повітря, з моря і на суходолі. Із застосуванням стратегічної, фронтової і тактичної авіації, бойових кораблів, танків, броньованих машин, артилерії і ракет, спецназу і морської піхоти...

    Українська влада? Вона відпочивала, уся, від найвищого політичного рівня, до силовиків і керівників розвідок. І негайно не перервала відпусток. Як голова Комітету з нацбезпеки і оборони, я тоді скликав позачергове екстрене засідання Комітету, і депутати (на відміну від урядовців) тоді кинули відпустки і злетілися на засідання.

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    Заслухали в закритому режимі кого змогли витягти з влади, уточнили завдання, дали рекомендації силовикам і дипломатам як діяти... Так, не ми, депутати, мали ставити завдання, але - більше тоді не було кому. Оскільки жодної іншої дії чи оперативної реакції на війну в той час у державі не було, то до нашого Комітету після екстреного засідання тоді набилося більше сотні журналістів, звідусіль, від Європи до Японії...

    Як тоді Росія анексувала в Грузії дві республіки і як усе те проковтнув світ, ми далі бачили. Чи всі після того зробили вірні висновки, хоча б на майбутнє? В Україні, у Європі, в світі? Не зробили. На жаль. І перші мої оцінки й прогнози тодішні справдилися, теж на жаль. Значить, уже новій владній команді доведеться і висновки робити, і діяти відповідально. Зробимо!

    Джерело: блог Анатолія Гриценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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