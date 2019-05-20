Ера Зеленського: віднині все в країні відбуватиметься за законами шоу-бізнесу

Було весело, - сказав Голова ВР А.Парубій. Але він, гадаю, помиляється у часових визначеннях. Весело нам ще буде!

Прихід Зеленського означає смерть української політики в її традиційному сенсі і офіційне настання епохи шоу.

Віднині все в країні відбуватиметься за законами шоу-бізнесу, а отже більшість зарозумілих і занудних політологів, мають втратити роботу. Народу більше не потрібні їх велеречиві коментарі та аналізи - про все скажуть рейтинги телеканалів і кількість лайків на відповідні події і пости.

На зміну політологам прийдуть гострі на слово, різкі та брутальні "стендапери", які створюватимуть позитивний настрій для електорату, який, як виявилось, прагне не так хліба, як ефектних видовищ...

Варто зазначити, що деякі з тепер уже колишніх топ-політиків уже використовували, і досить вдало, в своїй політичній діяльності елементи шоу і постановочні мізансцени. Але вони, принаймні, хоча б спиралися на якусь реальність, хоч і добряче припудрену та підфарбовану.

Але ніхто з політиків старого мислення не здатен нині тягатися у мистецтві пудрити мізки зі справжнім Чарівником Країни Оз, для якого шоу - це спосіб існування, а містифікація і віртуальна реальність це улюблені інструменти.

Віднині справжня РЕАЛЬНІСТЬ - некрасива, сіра і занудна - немає більше ніякого значення, Якщо вона не відповідатиме новим стандартам - її реконструюватимуть, компілюватимуть, фарбуватимуть, доповнюватимуть і змінюватимуть за допомогою звичайних телевізійних технологій та спецефектів, для яких сьогодні немає НІЧОГО неможливого. Якщо треба, то новий лідер опиниться десь у Донецьку чи Луганську, як американські астронавти в свій час висадилися на місяці. І байдуже, правда це чи ні, якщо це виглядатиме ефектно і вражаюче!? І яка різниця, чим закінчиться ця п"ятирічна війна, коли поразку нам подадуть у ЗМІ, як справжню перемогу, від якої "насєлєніїє" тільки виграло.

Взагалі, наближчим часом нам варто забути про тверезий розум. Бо якщо ще донедавна з телеканалів (ну, хоча б з деяких!) апелювали до нашого здорового глузду, то тепер будуть апелювати виключно до сильних емоцій. Емоцій, які пробачають відсутність логіки, послідовного чи критичного мислення, а відтак того самого здорового глузду.

Емоцій, які фіксують не те, які виклики і ризики стоять перед Україною, а те, як ефектно і майстерно Президент підстрибнув (браво йому!) цілуючи у нагріту сонцем лисину Кошового.

Переважна більшість буде сміятись і аплодувати там, де від нас цього хочуть, або плакати чи обурюватися, в тих місцях, де це заплановано.

Ви думаєте, це неможливо?! Які ж ви наївні!!! У країні, де 100% інформаційного простору контролюють олігархи або люди, контрольовані ними, ви навіть не помітите, як станете всього лише масовкою гігантського шоу в масштабах усієї України. Та що там говорити - дві третини населення України саме такими вже і є. І ніщо, чуєте, ніщо не змінить цього, допоки вони контролюватимуть наш медіапростір.

Їм не звикати - вони з"їли і не облизнулися вже не одного прогресивного проєвропейського Президента України, повісивши на нього усіх собак і звинувативши у всіх смертних гріхах. Їм це зробити запросто, бо вони поза Матрицею, а ми - всередині неї!

І якщо раптом головний герой цього «реаліті-шоу», сценарій якого так добре відпрацьований, раптом взбунтується, захоче і справді зробити щось для народу і відійде від прописаної йому ролі - його чекатиме найвідоміший біблейський сюжет: ті, що найгучніше кричали йому «Осанна!», невдовзі верещатимуть «розпніть його!»

І не виключено, що саме цей, останній акт, буде найрейтинговішим і збере найбільшу кількість лайків серед вибагливої і привченої до телеекранів публіки.

Тому що згідно законів Нової Реальності «шоу має тривати»...

Джерело: блог Анатолія Матвійчука

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