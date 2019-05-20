Рада церков готова підтримувати Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Члени Ради церков побажали президенту Зеленському мудрості, наснаги, порядних управлінців

Голови конфесій очікують особистої зустрічі з президентом Зеленським

Всеукраїнська рада церков надіслала вітання Володимиру Зеленському з нагоди інаугурації на пост голови Української держави, що відбулася 20 травня в Києві. Про це повідомляє Інститут релігійної свободи.

«Останні п’ять років були непростими для українського суспільства, проте і наступні п’ять років не будуть легкими: перед Україною залишаються ті самі виклики. Окрім протидії триваючій російській агресії, українське суспільство прагне побудови насправді європейської демократичної держави зі справедливим судочинством і верховенством права, заснованої на моральних цінностях», – зазначається у листі.

Члени Ради церков побажали президенту Зеленському мудрості, наснаги, порядних управлінців і добрих радників, «щоб використати унікальний ресурс великої суспільної довіри для історичних трансформацій на користь народу України».

Зі свого боку, Рада церков висловила готовність підтримувати Зеленського на шляху позитивних змін і реформ, утвердження справедливості та миру, яких потребує наша Україна.

«Також ми молимося, щоб за вашого президентства різні гілки влади, різні політичні сили разом із громадянським суспільством змогли проявити державницьку зрілість та згуртуватися задля роботи в інтересах усієї України», – підкреслили члени Ради церков.

Релігійні діячі також запропонували налагодити системний діалог та взаємодію на засадах партнерства між Президентом України та Всеукраїнською Радою церков і релігійних організацій, яка представляє близько 95 % усіх релігійних громад України, зокрема православних, греко- і римсько-католицьких, євангельських протестантських, іудейських і мусульманських.

Голови конфесій очікують, що у найближчий час відбудеться особиста зустріч президента Володимира Зеленського з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій.