Події в Нових Санжарах - інформаційна спецоперація проти України

Заворушення у Нових Санжарах

Наслідки інформаційної агресії проти українського суспільства значно небезпечніші ніж наслідки короновірусу

Люди! Будьте пильні! Проти нас була застосована справжня інформаційна спецоперація. Її кінцева мета - направлена не на якусь політичну силу чи окремих політиків.

Мета цієї спецоперації - дискредитувати всю українську націю, подаючи її в ЗМІ, як націю неадекватних, істеричних, агресивних і негуманних людей, позбавлених співчуття навіть до власних співвітчизників.

Цинізм цієї спецоперації полягає в тому, що в цю істерію по обливанню брудом простих людей сьогодні втягують відомих особистостей, моральних авторитетів, діячів культури і шоу-бізнесу, які підливають бензину в це полум"я.

Ніхто не говорить про фактори, які розмірено, протягом тижня підігрівали цю ситуацію. На деяких каналах певні «компетенті» особи нагнітали пристрасті, тоді як на місцях підготовлені агенти впливу готували конкретні дії, призначені на певний час.

І цей час був вибраний абсолютно свідомо - День гідності!

У цей день ми поминали всіх загиблих на Майдані, подумки повертаючись до трагічних подій, осмислюючи все, що відбулося за ці роки.

Але саме в цей День Гідності декому потрібно було накласти на цю картинку зовсім іншу - де бійці МВС - люди в спецодягу і чорних шоломах тіснять і стримують знавіснілу юрбу українців у Нових Санжарах, які захлинаються ненавистю, б"ють вікна в автобусах, що везуть наших співгромадян, палять шини, перекриваючи їм доступ до профілакторію.

З деяких джерел відомо, що ця провокація спочатку планувалася в одній із областей Західної України, але чи то мудрість людей, їх одностайність і організованість не дала режисерам-постановникам цієї ганьби розвернути свої декорації.

Але вони все ж досягли своєї мети. Ганебну картинку, без сумнівів, добре зрежисовану і посилену завезеними провокаторами, розтиражовано на весь світ російськими пропагандистами з відповідними коментарями про українську схильність до агресії, в результаті якої і виник Майдан.

І як вишенька на цьому торті з лайна - опитування на одному з пропагандистських каналів: «Як ви вважаєте - вчорашній день був Днем Гідності чи Днем Ганьби?» І результат голосування: 5% проти 95%. Отак працює пекельна пропаганда!

Вся наша країна, все суспільство стало заручниками інформаційних технологій, завдяки яким ми позбавлені об"єктивного погляду на події і на людей, що знаходяться в епіцентрі цих подій. Ця технологія вперше була застосована під час президентських виборів 2019 року і продовжує застосовуватися щодня і щогодини.

Наслідки цієї інформаційної агресії проти українського суспільства значно небезпечніші ніж наслідки короновірусу, оскільки ми ще не знаємо до кінця, з чим маємо справу, розуміємо тієї смертельної небезпеки, яка нависла над усіма нами. Ця технологія, перш ніж убити народ, відбирає у нього розум.

Люди, будьте пильними! Не скочуйтесь у прірву божевілля! Закликаю вас як людина, як журналіст, як поет і як артист...

Інформація - страшна зброя 21 століття.

Перепост необхідний!

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Джерело: блог Анатолія Матвійчука

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