Погані справи в РФ. Річкові судна кидають в Чорне море

Дуже старі судна – 55 і 51 рік

Отже, здоров'я новим потопельникам: танкерам «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239» .

Місце катастрофи приблизно вказано на карті. Близько 8 морських миль від порту Тамань (рейдова перевалка на південь від Керченської протоки).

Дуже старі судна 55 і 51 рік. Висота хвилі 3, 5 м (карта), швидкість вітру пориви 24 м/с (карта).

Вони не морські судна – річкові, записані в «рєчном рєгістрє». Клас М-ПР2,5 і О-ПР2,0.

Річкові судна класу «М»

За своїми характеристиками ці судна мають право пересуватися за будь-яких погодних умов. Високі борти, водонепроникні люки і двері дають їм змогу витримувати хвилі заввишки 3 метри і довжиною до 40 метрів за швидкості вітру до 24 м/с.

Річкові судна класу «О»

Суднам річкового флоту цього класу дозволяється переміщатися, коли висота хвиль становить не більше ніж 2 метри за довжини до 20 метрів, а швидкість вітру не перевищує 21 м/с.

Додаткова абревіатура ПР означає, що судно пристосоване для плавання в прибережних морських водах. До суден такого класу висуваються підвищені вимоги щодо допустимої висоти хвиль: для «О-ПР» – 2 метри, для «М-ПР» – 2,5 метра.

«Волгонефть-212»

Тип: Волгонефть

Проект: 1577

Місце побудови: Волгоградський суднобудівний завод СРСР Волгоград

Будівельний №: 908

Побудовано: 15.12.1969

Приписка: Санкт-Петербург Росія

IMO: 7024976

Реєстрація: РКО (РРР до 2022)

Бортовий №: 49-4208

Регістровий №: 089722

Формула класу: М-ПР2,5

Позивний: UBQB2

MMSI: 273333930

Дедвейт 4 953 т

Поточний стан: Переломився в Керченській протоці 15.12.2024

«Волгонефть-239»