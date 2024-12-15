Погані справи в РФ. Річкові судна кидають в Чорне море
Дуже старі судна – 55 і 51 рік
Отже, здоров'я новим потопельникам: танкерам «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239» .
Місце катастрофи приблизно вказано на карті. Близько 8 морських миль від порту Тамань (рейдова перевалка на південь від Керченської протоки).
Дуже старі судна 55 і 51 рік. Висота хвилі 3, 5 м (карта), швидкість вітру пориви 24 м/с (карта).
Вони не морські судна – річкові, записані в «рєчном рєгістрє». Клас М-ПР2,5 і О-ПР2,0.
Річкові судна класу «М»
За своїми характеристиками ці судна мають право пересуватися за будь-яких погодних умов. Високі борти, водонепроникні люки і двері дають їм змогу витримувати хвилі заввишки 3 метри і довжиною до 40 метрів за швидкості вітру до 24 м/с.
Річкові судна класу «О»
Суднам річкового флоту цього класу дозволяється переміщатися, коли висота хвиль становить не більше ніж 2 метри за довжини до 20 метрів, а швидкість вітру не перевищує 21 м/с.
Додаткова абревіатура ПР означає, що судно пристосоване для плавання в прибережних морських водах. До суден такого класу висуваються підвищені вимоги щодо допустимої висоти хвиль: для «О-ПР» – 2 метри, для «М-ПР» – 2,5 метра.
«Волгонефть-212»
- Тип: Волгонефть
- Проект: 1577
- Місце побудови: Волгоградський суднобудівний завод СРСР Волгоград
- Будівельний №: 908
- Побудовано: 15.12.1969
- Приписка: Санкт-Петербург Росія
- IMO: 7024976
- Реєстрація: РКО (РРР до 2022)
- Бортовий №: 49-4208
- Регістровий №: 089722
- Формула класу: М-ПР2,5
- Позивний: UBQB2
- MMSI: 273333930
- Дедвейт 4 953 т
- Поточний стан: Переломився в Керченській протоці 15.12.2024
«Волгонефть-239»
- Тип: Волгонефть
- Проєкт: 1577
- Місце побудови: Волгоградський суднобудівний завод СРСР Волгоград
- Будівельний №: 935
- Побудовано: 1973
- Приписка: Астрахань Росія
- Реєстрація: РКО (РРР до 2022)
- Бортовий №: В-05-1054
- Регістровий №: 089939
- Формула класу: О-ПР2,0
- Позивний: UBRB8
- MMSI: 273354600
- Дедвейт 4 999 т
- Поточний стан: Переломився в Керченській протоці 15.12.2024
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