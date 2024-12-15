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Андрій Клименко Журналіст, економіст і громадський діяч

Погані справи в РФ. Річкові судна кидають в Чорне море

glavcom.ua
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Танкери «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239»

Дуже старі судна – 55 і 51 рік

Отже, здоров'я новим потопельникам: танкерам «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239» .

Місце катастрофи приблизно вказано на карті. Близько 8 морських миль від порту Тамань (рейдова перевалка на південь від Керченської протоки).

Погані справи в РФ. Річкові судна кидають в Чорне море фото 1

Дуже старі судна 55 і 51 рік. Висота хвилі 3, 5 м (карта), швидкість вітру пориви 24 м/с (карта).

Вони не морські судна – річкові, записані в «рєчном рєгістрє». Клас М-ПР2,5 і О-ПР2,0.

Погані справи в РФ. Річкові судна кидають в Чорне море фото 2
Погані справи в РФ. Річкові судна кидають в Чорне море фото 3

Річкові судна класу «М»

За своїми характеристиками ці судна мають право пересуватися за будь-яких погодних умов. Високі борти, водонепроникні люки і двері дають їм змогу витримувати хвилі заввишки 3 метри і довжиною до 40 метрів за швидкості вітру до 24 м/с.

Річкові судна класу «О»

Суднам річкового флоту цього класу дозволяється переміщатися, коли висота хвиль становить не більше ніж 2 метри за довжини до 20 метрів, а швидкість вітру не перевищує 21 м/с.

Додаткова абревіатура ПР означає, що судно пристосоване для плавання в прибережних морських водах. До суден такого класу висуваються підвищені вимоги щодо допустимої висоти хвиль: для «О-ПР» – 2 метри, для «М-ПР» – 2,5 метра.

«Волгонефть-212»

Погані справи в РФ. Річкові судна кидають в Чорне море фото 4
  • Тип: Волгонефть
  • Проект: 1577
  • Місце побудови: Волгоградський суднобудівний завод СРСР Волгоград
  • Будівельний №: 908
  • Побудовано: 15.12.1969
  • Приписка: Санкт-Петербург Росія
  • IMO: 7024976
  • Реєстрація: РКО (РРР до 2022)
  • Бортовий №: 49-4208
  • Регістровий №: 089722
  • Формула класу: М-ПР2,5
  • Позивний: UBQB2
  • MMSI: 273333930
  • Дедвейт 4 953 т
  • Поточний стан: Переломився в Керченській протоці 15.12.2024

«Волгонефть-239»

Погані справи в РФ. Річкові судна кидають в Чорне море фото 5
  • Тип: Волгонефть
  • Проєкт: 1577
  • Місце побудови: Волгоградський суднобудівний завод СРСР Волгоград
  • Будівельний №: 935
  • Побудовано: 1973
  • Приписка: Астрахань Росія
  • Реєстрація: РКО (РРР до 2022)
  • Бортовий №: В-05-1054
  • Регістровий №: 089939
  • Формула класу: О-ПР2,0
  • Позивний: UBRB8
  • MMSI: 273354600
  • Дедвейт 4 999 т
  • Поточний стан: Переломився в Керченській протоці 15.12.2024

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: корабель Чорне море росія окупанти

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