Розвідка повідомила, як РФ розв'язує проблему із дефіцитом молодших офіцерів

У Росії спостерігається гострий дефіцит лейтенантів

Росія організовує на базі вищих навчальних закладів центри військової підготовки, де планується проводити базовий вишкіл командирів взводів, артилерійських батарей і заступників командирів рот. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Масштабні втрати Росії на фронті серед офіцерів молодшої ланки примушують Росію до чергових спроб розширити обʼєми їхньої підготовки. На базі цивільних вищих навчальних закладів держава-агресор створює центри військової підготовки, де мають проводити базовий вишкіл командирів взводів, артилерійських батарей та заступників командирів рот», – йдеться у повідомленні.

За словами розвідки, молодший офіцер російської армії виконує функцію погонича піхоти на штурм безпосередньо на полі бою. Це пояснює високий рівень втрат і, як наслідок, гострий дефіцит лейтенантів у Росії.

«Згідно з планами ворога, до кінця 2024-го на Росії мали запустити 33 нові центри військової підготовки на додачу до майже сотні наявних. Чергова активізація вождів у Москві вимуштрувати ще більше свіжих лейтенантів свідчить, що кадрова криза командного складу російської окупаційної армії поглиблюється», – зазначає ГУР.

Нагадаємо, що у період з 10 по 16 вересня 2024 року військово-морські сили РФ провели масштабне стратегічне навчання «Океан-24». Це сталося після дворічної паузи.