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Розстріл українських військовополонених, удар по Сумах. Головне за 26 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Розстріл українських військовополонених, удар по Сумах. Головне за 26 листопада
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Російські війська завдали авіаційного удару по житловому масиву міста Суми

Окупанти розстріляли пʼятьох українських військовополонених, російські сили вдарили по Сумах, курс долара оновив історичний максимум. «Главком» склав добірку новин 26 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Окупанти розстріляли пʼятьох українських військовополонених

Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами п'ятьох полонених військовослужбовців ЗСУ на Покровському напрямку.

За попередніми даними, у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Унаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку. Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. Потім окупанти розстріляли українських полонених з автоматичної зброї.

Нині тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.

Архімандрита Московської церкви засуджено за підтримку окупації Херсонщини

Колишнього настоятеля Свято-Успенського собору в Херсоні Олексія (Федорова) засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

За даними слідства, архімандрит УПЦ МП під час окупації Херсонщини у своїх проповідях вихваляв загарбників, а також регулярно запрошував так званого главу окупаційної влади на Херсонщині Володимира Сальдо у храм для пропагандистських виступів перед вірянами.

Також священнослужитель Московської церкви благословляв проведення псевдореферендуму щодо «приєднання» Херсонщини до складу Росії.

Крім того, клірик особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ. Також він пропонував передати для обслуговування собору майно, відібране у громадян України.

Курс долара оновив історичний максимум

Національний банк України підвищив курс долара до гривні, зафіксувавши історичний максимум на 27 листопада 2024 року на рівні 41,5035 грн за $1, що є збільшенням на 0,0648 грн порівняно з попереднім днем. Про це йдеться на сайті НБУ.

Варто зазначити, що долар дорожчає четвертий день поспіль. Так, сьогодні він оновив рекорд, перевищивши попередній максимум 41,4912 грн/долар, зафіксований 22 липня 2024 року.

Російські сили вдарили по Сумах

Російські війська завдали авіаційного удару по житловому масиву міста Суми. Внаслідок атаки росіян дві людини загинули. Після російської атаки пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, приватні авто тощо.

Надзвичайники вже локалізували осередки горіння. У Сумах іще триває рятувальна операція на місці обстрілу.

Міноборони проводить розслідування щодо неякісних мін у війську

Міністерство оборони України третій тиждень займається розслідуванням причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін. Наразі відомство призупинило використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи – до завершення встановлення причин нештатного спрацювання. Партію поставлених боєприпасів вилучено для подальших досліджень. Натомість будуть поставлені міни імпортного виробництва. 

Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії щодо постачання неякісних мінометних мін калібру 120-мм вказують на можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їх пошкодження. 

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Теги: окупанти Суми війна Московська церква в Україні Міноборони

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