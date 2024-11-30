До України все частіше їдуть «воєнні туристи», щоб побачити наслідки війни

Найчастіше іноземців привозять до Ірпеня

Декілька українських компаній пропонують для туристів із Європи та США тури до знакових місць війни в Україні. Про це пише німецьке видання N-TV.

У статті зазначається, що цю сферу називають «чорним туризмом», незважаючи на те, що послуги надають близько десять українських компаній.

Найчастіше іноземців привозять до Ірпеня.

Зокрема, цьогоріч War Tours супроводжувало в Україну близько 30 клієнтів, переважно з Європи та США. Їхні тури здебільшого були зосереджені на Києві та його передмістях, де російські солдати вбивали мирних жителів. За це від іноземців просять від 150 до 250 євро.

Співзасновник компанії Дмитро Никифоров каже, що частина прибутку йде на потреби армії, і ці тури «не про гроші, а про пам'ять про війну».

Менеджер іншої туристичної компанії Capital Tours Kiev Світозар Мойсеєв сказав, що такі поїздки мають передусім просвітницьке значення і слугують «вакциною для того, щоб не допустити повторення чогось подібного».

Депутатка міськради в Ірпені Михайлина Скорик-Шкарівська, чиї слова наводять видання, сказала, що більшість мешканців начебто підтримують такий туризм.

Тим часом вже триває 1011 день повномасштабної війни. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти активно атакують на Лиманському та Куп’янському напрямках.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Минулої доби українські воїни відбили 22 атаки загарбницької армії на цьому напрямку.