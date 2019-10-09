Пресконференція голови Меджлісу Рефата Чубарова: «Пане Сайдік, чий Крим?» трансляція



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Голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров Фото Станіслава Груздєва, Главком

Сайдік у понеділок на міжнародному форумі у Зальцбургу відмовився висловлювати свою позицію щодо анексії Росією Криму

Сьогодні, 9 жовтня, у прес-центрі ІА «Главком» відбулась пресконференція голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Тема прес-конференції: «Про неприйнятні заяви щодо тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму з боку Спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Мартіна Сайдіка».

Чубаров вважає, що Україні слід вимагати негайного відкликання чинним головою ОБСЄ Мартіна Сайдіка від виконання повноважень спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі.

«Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік на міжнародному форумі в Зальцбурзі не тільки відмовився висловлювати свою позицію щодо незаконної анексії Росією Криму, але при цьому дозволив собі суб'єктивні історичні екскурси, що виправдовують спробу незаконної анексії Росією Криму», - наголосив Чубаров.

За його словами, виглядає, що Сайдік - один з міжнародних чиновників, чиїм завданням є виправдання злочинів Росії, скоєних нею проти України.

«Простіше кажучи, з якою б «формулою» Україна не виходила на міжнародні переговори з Росією, при таких посередниках, як Мартін Сайдік, нам уготовано поразку», - наголосив голова Меджлісу.