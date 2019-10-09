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    Пресконференція голови Меджлісу Рефата Чубарова: «Пане Сайдік, чий Крим?»

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    <span>Голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров</span> - Пресконференція голови Меджлісу Рефата Чубарова: «Пане Сайдік, чий Крим?»
    Голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров
    Фото Станіслава Груздєва, Главком

    Сайдік у понеділок на міжнародному форумі у Зальцбургу відмовився висловлювати свою позицію щодо анексії Росією Криму

    Сьогодні, 9 жовтня, у прес-центрі ІА «Главком» відбулась пресконференція голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

    Тема прес-конференції: «Про неприйнятні заяви щодо тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму з боку Спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Мартіна Сайдіка».

    Чубаров вважає, що Україні слід вимагати негайного відкликання чинним головою ОБСЄ Мартіна Сайдіка від виконання повноважень спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі.

    «Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік на міжнародному форумі в Зальцбурзі не тільки відмовився висловлювати свою позицію щодо незаконної анексії Росією Криму, але при цьому дозволив собі суб'єктивні історичні екскурси, що виправдовують спробу незаконної анексії Росією Криму», - наголосив Чубаров.

    За його словами, виглядає, що Сайдік - один з міжнародних чиновників, чиїм завданням є виправдання злочинів Росії, скоєних нею проти України.

    «Простіше кажучи, з якою б «формулою» Україна не виходила на міжнародні переговори з Росією, при таких посередниках, як Мартін Сайдік, нам уготовано поразку», - наголосив голова Меджлісу.

    Крим Росія ОБСЄ Рефат Чубаров Україна окуповані території
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