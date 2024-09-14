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США і Британія дозволили Україні бити углиб Росії? Деталі від The Guardian

Наталія Порощук
glavcom.ua
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США і Британія дозволили Україні бити углиб Росії? Деталі від The Guardian
Видання прокоментувало дозвіл США на використання їх зброї по території Росії
фото: ITC.ua

Видання пише, що Байден не сприймає погрози російського диктатора Володимира Путіна

США та Велика Британія дозволили України атакувати далекобійними ракетами об'єкти на території Росії, але не оголосили про це офіційно. Про це повідомляє The Guardian.

Джерела видання повідомляють, що розгортання ракет має бути частиною ширшого плану, призначеного покласти край війні в Україні.

«Розгортання ракет, додають західні чиновники, має бути частиною ширшого плану, спрямованого на припинення повномасштабної війни», – йдеться у матеріалі.

Також зазначається, що Байден не сприймає погрози російського диктатора Володимира Путіна про те, що використання Storm Shadow для ударів по цілях у РФ буде рівносильним початку війни НАТО з Москвою.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що США не планують змінювати свою позицію щодо використання Україною далекобійної зброї по території Росії. 

До слова, глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії. Остін зауважив, що жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

Також Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі далекобійні ракети для ударів по території Росії. Однак під цей дозвіл не потрапить зброя самих США

Як стало відомо, Кремль може посилити гібридні атаки на країни НАТО у відповідь на дозвіл США та Європи бити далекобійною зброєю по Росії. 

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Теги: росія США зброя війна Велика Британія Україна озброєння

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