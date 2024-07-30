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Встановлення в Києві пам'ятника Рональду Рейгану: петиція набрала необхідну кількість голосів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Встановлення в Києві пам'ятника Рональду Рейгану: петиція набрала необхідну кількість голосів
Рейган, який назвав СРСР «імперією зла», відомий своєю боротьбою проти радянського тоталітаризму та комунізму
фото з відкритих джерел

Монумент Рональду Рейгану пропонують встановити на місці одного зі знесених комуністичних пам'ятників

Петиція про встановлення у столиці пам'ятника 40-у президенту Сполучених Штатів Америки Рональду Рейгану набрала необхідні для розгляду шість тисяч голосів. Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

Петицію було подано 19 червня, станом на 30 липня вона набрала необхідні для розгляду шість тисяч голосів.

«Ми пропонуємо встановити монумент Рональду Рейгану, 40-му президенту США, на місці одного зі знесених комуністичних пам'ятників. Рейган, який назвав СРСР «імперією зла», відомий своєю непохитною боротьбою проти радянського тоталітаризму та комунізму. Його зусилля відіграли ключову роль у завершенні холодної війни і, як наслідок, сприяли здобуттю Україною незалежності в 1991 році», – йдеться в тексті петиції.

Як зазначає автор петиції, із 1963 року у Вашингтоні увічнений у камені великий український поет Тарас Шевченко, але в Україні досі немає жодної скульптури видатним американцям. Встановлення пам'ятника Рейгану в Києві стане символом вдячності народу США, який є найбільшим донором військової допомоги.

Автори петиції пропонують встановити монумент на одному з місць, де раніше були:

  • пам'ятник Ватутіну (при вході до Маріїнського парку з боку вулиці Михайла Грушевського);
  • пам'ятник Леніну (на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Хрещатик, навпроти Бессарабського ринку);
  • пам'ятник Щорсу (на перетині вулиці Петлюри та бульвару Шевченка);
  • пам'ятник учасникам Січневого повстання (у центрі Маріїнського парку);
  • пам'ятник Переяславській раді під Аркою свободи українського народу (раніше Арка дружби народів).

«Усі видатки на встановлення пам'ятника будуть профінансовані коштом небайдужих громадян України та США», – зазначається в петиції.

Зазначимо, президентство Рейгана, 1981–1989 роки, припало на пік «холодної війни» між США та СРСР. Він запекло ненавидів комунізм і дав Радянському Союзу влучне назвисько «імперія зла», яке через майже пів століття стало метафорою до політики спадкоємниці СРСР – Росії.

Рональд Рейган (1911-2004) був шанованим серед американців: залишивши посаду у 1989 році, мав рейтинг популярності такий, як і в легендарного Франкліна Рузвельта, – 68%. Часи його президентства та економічної політики американці називають досі «рейганомікою».

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Теги: Київ петиція монумент

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