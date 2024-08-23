День, коли імперія впала. Історія про український прапор

Ще 23 роки після цього шпиль над прапором вінчала радянська зірка. Її позбулись щойно після Революції Гідності

Момент, що став символом наступних років незалежності, коли Україна важко виплутувалася з радянських тенет

Це сталося 4 вересня 1991. Уже в незалежній 10 днів Україні депутати гаряче дискутували з приводу прапора на куполі Верховної Ради.

Врешті люди, які стояли на вулиці, побачили, що радянський червоно-синій почав спускатися до низу. Натовп заревів від тріумфу – нарешті сталося, імперія впала. Хтось згадував відомий з історії момент, коли спускали прапор Британї над парламентом Індії. Ще мить і мав з'явитися довгожданний синьо-жовтий.

І він справді почав здійматися щоглою догори, але... поруч з ненависним червоно-синім. Досі неясно – це було результатом чиєїсь недбалості, чи злого умислу, але цей момент став символом наступних років незалежності, коли Україна важко виплутувалася з радянських тенет. Переплутані прапори кілька хвилин ніби боролися між собою за першість, в натовпі наростало незадоволення.

Врешті прапори спустили і за мить над куполом за майорів таки синьо-жовтий. Хоча ще 23 роки після цього шпиль над прапором вінчала радянська зірка. Її позбулись щойно після Революції Гідності.