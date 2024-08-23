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Володимир В`ятрович Народний депутат

День, коли імперія впала. Історія про український прапор

glavcom.ua
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Ще 23 роки після цього шпиль над прапором вінчала радянська зірка. Її позбулись щойно після Революції Гідності
фото з відкритих архівів

Момент, що став символом наступних років незалежності, коли Україна важко виплутувалася з радянських тенет

Це сталося 4 вересня 1991. Уже в незалежній 10 днів Україні депутати гаряче дискутували з приводу прапора на куполі Верховної Ради.

Врешті люди, які стояли на вулиці, побачили, що радянський червоно-синій почав спускатися до низу. Натовп заревів від тріумфу – нарешті сталося, імперія впала. Хтось згадував відомий з історії момент, коли спускали прапор Британї над парламентом Індії. Ще мить і мав з'явитися довгожданний синьо-жовтий.

І він справді почав здійматися щоглою догори, але... поруч з ненависним червоно-синім. Досі неясно – це було результатом чиєїсь недбалості, чи злого умислу, але цей момент став символом наступних років незалежності, коли Україна важко виплутувалася з радянських тенет. Переплутані прапори кілька хвилин ніби боролися між собою за першість, в натовпі наростало незадоволення.

Врешті прапори спустили і за мить над куполом за майорів таки синьо-жовтий. Хоча ще 23 роки після цього шпиль над прапором вінчала радянська зірка. Її позбулись щойно після Революції Гідності.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: прапор День Незалежності Україна

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