Пєсков заявив, що Росія нібито прагне врегулювати війну проти України «на багато поколінь уперед»

Речник Путіна заявив, що переговори щодо України можливі лише після досягнення всіх стратегічних цілей РФ

Російська Федерація відкрита до мирних переговорів, однак переговори з Україною можливі тільки після досягнення всіх цілей «СВО». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

За словами Пєскова, Москва високо цінує мирні ініціативи адміністрації США, спрямовані на пошук політичного та дипломатичного завершення війни. Водночас він заявив, що будь-які переговори щодо України мають проводитися «тільки за умов досягнення всіх стратегічних цілей Росії».

«Для нас це має велике значення, оскільки Росія залишається відкритою для мирних переговорів. Але шляхом мирних переговорів ми повинні досягти наших цілей і усунути первинні причини військової операції», – каже він.

Речник Путіна також повідомив, що російський диктатор планує обговорити зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом питання, які порушувалися під час зустрічі американської та української делегацій у Флориді. За його словами, Путін і Віткофф зможуть обмінятися оцінками домовленостей між Києвом і Вашингтоном щодо можливих шляхів завершення війни.

Нагадаємо, ABC News повідомляє, що 2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні. Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф уже вирушив до Російської Федерації, де має представити російському диктатору Володимиру Путіну узгоджений проєкт мирного плану.

До слова, Кремль оголосив про нібито захоплення Покровська передчасно, аби вплинути на хід американсько-російських переговорів, запланованих у Москві 2 грудня. Аналітики ISW вважають, що російський диктатор Володимир Путін відкине умови мирного плану щодо України під час зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом.