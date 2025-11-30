Головна Країна Події в Україні
Морпіхи під час зачистки села захопили 19 окупантів. Один із полонених продекламував «Заповіт»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Морпіхи під час зачистки села захопили 19 окупантів. Один із полонених продекламував «Заповіт»
Усі полонені – військовослужбовці 228 мотострілецькому полку, що входить до складу 90 дивізії та дислокується у місті Єкатеринбург
Внаслідок пошуково-ударних дій на Дніпропетровщині було знищено 53 окупанти та ще 19 узято в полон

Військові 37 окремої бригади морської піхоти під час зачистки населеного пункту захопили у полон 19 військових російської армії. Про це повідомляє «Главком».

«В операційній смузі відповідальності 20 армійського корпусу силами 37 окремої бригади морської піхоти 30 корпусу морської піхоти внаслідок пошуково-ударних дій було знищено 53 окупанти та ще 19 узято в полон. Це ще одне нагадування всім, хто приходить на нашу землю зі зброєю: кожен крок окупанта тут обернеться для нього неминучою відповідальністю», – ідеться у повідомленні 37 ОБрМП.

Військові не називають населений пункт, де були захоплені окупанти. Водночас за даними аналітичного проєкту DeepState, йдеться про село Іванівка Дніпропетровської області. Також аналітики опублікували відео, на якому полонений декламує вірш Тараса Шевченка «Заповіт». DeepState припускає, що полонений – житель тимчасово окупованої території України.

Як повідомили у 37 бригаді, всі полонені – військовослужбовці 228 мотострілецькому полку, що входить до складу 90 дивізії та дислокується у місті Єкатеринбург. Цей полк бере участь у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, у квітні 2022 року він діяв на Київщині, де тимчасово окупував село Велика Димерка Броварського району. Восени 2023 року військові 228 полку діяли на околицях міста Кремінна Луганської області.

Село Іванівка розташоване на Олександрівському напрямку. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 22:00 українські захисники зупинили 44 російські атаки на цьому напрямку. Окупанти намагалися атакувати позиції українських військових у населених пунктах Зелений Гай, Товсте, Соснівка, Олександроград, Січневе, Вишневе, Привілля та Рибне.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, скільки військових потрапило в український полон цього року. Він повідомив, що найбільшу кількість російських військовополонених «принесла» Добропільська операція. Зокрема окупантів узяли на таких напрямках, як Добропілля та Покровськ.

Також полонені солдати КНДР у Києві просять не повертати їх додому. Двоє військовополонених із Північної Кореї, які воювали на боці Росії, звернулися з проханням передати їх Південній Кореї. Ці полонені перебувають у психологічно нестабільному стані й намагалися завдати собі шкоди.

