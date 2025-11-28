Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 28 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 28 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 380 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 100 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 28 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 28 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 28 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 170 790 (+1 100) осіб
  • танків – 11 380 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 23 643 (+15) од.
  • артилерійських систем – 34 730 (+21) од.
  • РСЗВ – 1 550 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 430 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 85 237 (+63) од.
  • крилаті ракети – 3 995 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 399 (+48) од.
  • спеціальна техніка – 4 008 (+0) од.
Втрати ворога у війні станом на 28 листопада 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 28 листопада 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1374-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати війна військова техніка Генштаб

