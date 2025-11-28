Втрати ворога станом на 28 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 100 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 28 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 28 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 28 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 170 790 (+1 100) осіб
- танків – 11 380 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 23 643 (+15) од.
- артилерійських систем – 34 730 (+21) од.
- РСЗВ – 1 550 (+0) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 430 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 85 237 (+63) од.
- крилаті ракети – 3 995 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 399 (+48) од.
- спеціальна техніка – 4 008 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1374-й день повномасштабної війни в Україні.
