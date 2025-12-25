У ніч на Різдво РФ атакувала Україну: деталі від Повітряних сил

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях

У ніч на 25 грудня окупанти атакували Україну 131 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Нагадаємо, уночі 25 грудня росіяни вдарили по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.