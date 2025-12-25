Головна Країна Події в Україні
У ніч на Різдво РФ атакувала Україну: деталі від Повітряних сил

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У ніч на Різдво РФ атакувала Україну: деталі від Повітряних сил
РФ вдарила по Одещині
фото: ДСНС Одещини

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях

У ніч на 25 грудня окупанти атакували Україну 131 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

У ніч на Різдво РФ атакувала Україну: деталі від Повітряних сил фото 1

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Нагадаємо, уночі 25 грудня росіяни вдарили по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

війна Повітряні сили ЗСУ

