Зустріч Путіна і Віткоффа: Кремль назвав нову дату

фото: reuters

За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, кадри початку зустрічі Путіна і Віткоффа буде опубліковано, але про заяву за підсумками говорити зарано

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спеціальним посланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом відбудеться завтра, 2 грудня, у другій половині дня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, кадри початку зустрічі Путіна і Віткоффа буде опубліковано, але про заяву за підсумками говорити зарано. «Заради успіху процесу, а ми зацікавлені в успіху, ми не маємо наміру вести жодних обговорень у «мегафонному» режимі через ЗМІ», – сказав він.

Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков казав, що Путін зможе зустрітись з Віткоффом 4 або 5 грудня. У коментарі для журналістів президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустріч із Путіним відбудеться цього тижня, однак точну дату не повідомив, хоча раніше сам Віктофф заявляв, що вирушить 1 грудня до Москви. 

Нагадаємо, українська та американська команди завершили перемовини щодо мирного плану у Флориді. CNN раніше повідомляв, що на переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні.

Також президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника української делегації та секретаря РНБО щодо переговорів з америнською стороною. Згодом Дональд Трамп висловив певний оптимізм щодо можливості укладення угоди для припинення війни в Україні, заявивши, що є «хороший шанс» на досягнення мирної угоди.

За повідомленням The Wall Street Journal, переговори між представниками України та США в Маямі 30 листопада стосуються насамперед графіка проведення українських виборів, а також питань «обміну територіями» між Україною та РФ та деяких інших моментів. 

Українську делегацію цього разу очолював секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Американську сторону представляли держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Річард Віткофф та радник президента Джаред Кушнер.

