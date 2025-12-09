Головна Світ Політика
Стармер сподівається на швидке укладення угоди щодо росактивів для Києва

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Стармер сподівається на швидке укладення угоди щодо росактивів для Києва
Британія близька до угоди про заморожені російські активи для України
фото: Reuters

Заморожені активи Росії можуть незабаром піти на підтримку відновлення України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що угода про використання заморожених російських активів для підтримки України може бути укладена найближчими днями. За даними урядових джерел, мова йде про близько 8 млрд фунтів стерлінгів на рахунках Великої Британії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Питання заморожених росактивів стало однією з тем перемовин Стармера з лідерами Німеччини, Франції і України у понеділок у Лондоні.

Після зустрічі речник Даунінг-стріт заявив, що чотири лідери «обговорили позитивний прогрес у використанні заморожених російських суверенних активів для підтримки відновлення України».

Після цього високопоставлені урядові джерела висловили оптимізм щодо того, що угода близька і буде оголошена або цього тижня, або наступного. Ці гроші включають близько 8 млрд фунтів стерлінгів, що зберігаються на банківських рахунках у Великій Британії.

«Ми сподіваємося, що угода буде укладена приблизно наступного тижня», – сказав представник британського уряду.

Нагадаємо, що 8 грудня, президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Лондоні. Він провів низку зустрічей. Про це повідомляє речник глави держави Сергій Никифоров. Президент зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

За даними Єлисейського палацу, мета переговорів – консолідувати позиції Європи та України та підготувати спільну стратегію перед подальшими консультаціями з американською стороною.

