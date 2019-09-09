«Енеїда» Котляревського - універсальний антидепресант
Івану Петровичу Котляревському — 250 років
Якщо фігово на душі — почитайте «Енеїду». Діє безвідмовно. Універсальний антидепресант.
Мене завжди дивувало, як так? Модерна українська література почалася з нестримно оптимістичної, сонячної, смішної, природної і живої «Енеїди», а потім в ній стало так багато туги, надривної серйозності, бідкання і розведення руками. Відповіді досі нема.
Але все ж модерна українська словесність почалася із зухвалого тролінгу, солоних (а головне дійсно смішних) жартів, ядучої соціальної сатири і головне — мови. Мова в Котляревського — це просто якесь літературне 5D — відчуваєш на дотик, на смак, чуєш кожен звуковий нюанс. Це не мова, а магія якась.
Івану Петровичу Котляревському — 250 років. Почитайте сьогодні «Енеїду».
Джерело: блог Андрія Іллєнка