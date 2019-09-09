«Енеїда» Котляревського - універсальний антидепресант

Андрій Іллєнко Народний депутат України («Свобода»)

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іван Петрович Котляревський

Івану Петровичу Котляревському — 250 років

Якщо фігово на душі — почитайте «Енеїду». Діє безвідмовно. Універсальний антидепресант.

Мене завжди дивувало, як так? Модерна українська література почалася з нестримно оптимістичної, сонячної, смішної, природної і живої «Енеїди», а потім в ній стало так багато туги, надривної серйозності, бідкання і розведення руками. Відповіді досі нема.

Але все ж модерна українська словесність почалася із зухвалого тролінгу, солоних (а головне дійсно смішних) жартів, ядучої соціальної сатири і головне — мови. Мова в Котляревського — це просто якесь літературне 5D — відчуваєш на дотик, на смак, чуєш кожен звуковий нюанс. Це не мова, а магія якась.

Івану Петровичу Котляревському — 250 років. Почитайте сьогодні «Енеїду».

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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