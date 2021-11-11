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    Думки вголос

    Перша світова війна: ми досі знаходимося в полоні московського історичного дискурсу

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

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    Українцям потрібний свій погляд на Першу світову - Перша світова війна: ми досі знаходимося в полоні московського історичного дискурсу
    Українцям потрібний свій погляд на Першу світову

    Перша світова вкотре показала тяжку долю бездержавної нації

    Рівно 103 роки тому завершилася Перша світова війна.

    У більшості європейських країн пам`ять про Першу світову війну займає вагоме місце.

    На жаль, цього не скажеш про Україну. Попри те що мільйони українців брали в ній участь, багато з них загинуло, а наша земля була ареною жорстоких боїв.

    Ми досі значною мірою знаходимося в полоні московського історичного дискурсу, який послідовно ігнорує пам`ять про Першу світову. І це не дивно – адже ця війна завершилася для Російської імперії розвалом і ганебним сепаратним миром.

    Таке нагадування може підважити міф про наступну велику війну, який є головним інструментом московської пропаганди. Тому і не чуємо цього дня з Кремля пафосних промов про «прадідів, які воювали», «священну війну» та закликів одягати георгіївські стрічки (які, до речі, явно доречніші саме в контексті Першої світової війни).

    Українцям потрібний свій погляд на Першу світову.

    По-перше, тому що вона вкотре показала тяжку долю бездержавної нації. Мільйони українців воювали та вмирали за чужі імперські інтереси. Найжахливішим є те, що часто українцям доводилося стріляти в українців.

    По-друге, нам ще раз необхідно проаналізувати, чому полякам, фінам, литовцям, латвійцям, естонцям, чехам вдалося скористатися результатами Першої світової, проглосити та втримати свою незалежність. А українці знову були поділені між чужими державами. Хоч шанси втримати незалежну Українську державу у 1917–1918 були значно більшими, аніж під час та одразу після Другої світової.

    По-третє, розуміння Першої світової війни дозволить глибше зрозуміти Другу світову.

    Те, що навколо війни 1914–1918 на кілька порядків менше політичних баталій, – дає змогу легше відділяти зерно від полови. І цей досвід зрештою застосувати і до Другої світової війни, історія якої досі гіперполітизована та перетворена на пропагандистську кувалду.

    Згадаймо сьогодні українців, які загинули у цій війні.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

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    Теги: історія війна українці Перша світова війна
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    Перша світова війна: ми досі знаходимося в полоні московського історичного дискурсу