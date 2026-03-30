Головна Думки вголос Андрій Іллєнко
search button user button menu button
Андрій Іллєнко Військовий, громадський діяч, екснардеп

Смута в РФ неминуча

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пожежа в порту Усть-Луга в Ленінградській області Росії після українського удару дронами, 25 березня 2026 року
фото: Dnipro Osint/Telegram

Головна загроза для режиму Путіна

Я не вірю і ніколи не вірив, що у Московії можлива революція європейського типу: за свободу, за права, за вольності, за честь. Як було не раз у нас.

Московський історичний досвід – це смута та кривавий кримінальний бунт, а також багата історія палацових переворотів.

Царів і генсеків душили шарфами, їм розбивали голови табакерками, їх розстрілювали у підвалах, їх лишали кілька діб конати у калюжі власних нечистот.

Коли сьогодні черговий зет-воєнкор чи ще вчора абсолютно лояльний Кремлю пропагандист останніми словами поносить Путіна – він висловлює загальну думку цього середовища. Середовища вчорашніх лоялістів.

Вони зневажають і ненавидять царя, вважають його винуватцем жалюгідного провалу, слабаком, дурнем і мудаком. І це почуття зневаги настільки сильне, що стає вагоміше за страх. Це важливий етап на шляху до табакерки.

Незадоволення, тихий ропот і навіть ненависть хоч всього насєлєнія, від зеків до олігархів – це ніщо. Загальна зневага і відчуття того, що цар слабак і дурень – це зовсім інше. Це вже ґрунт для лютого 1917 року.

Але все ж не варто чекати швидкого падіння Путіна. І не варто сподіватися, що йому на зміну прийдуть «хорошиє русскіє». Скоріш за все прийдуть абсолютні відморозки з вайбом прігожинщини. До речі, як тут про цю саму прігожинщину не згадати, це пролог-фальшстарт того самого процесу, який ми бачимо зараз.

Але смута в Московії – це завжди наш шанс. Смута буде.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: революція пропаганда росія путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua