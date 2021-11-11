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    Зеленський жорстко звернувся до олігархів і пригрозив «пекельними днями»

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    &nbsp;&laquo;Ангельське терпіння&raquo; глави держави закінчується - Зеленський жорстко звернувся до олігархів і пригрозив «пекельними днями»
     «Ангельське терпіння» глави держави закінчується
    Скріншот із відео

    Президент не радить гратися у «дефіцит вугілля»

    Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook опублікував відеозвернення до українців.

    Зокрема, він заявив: щороку восени та взимку деякі олігархічні структури розпочинають в Україну гру під назвою «штучний дефіцит»: розганяють новини про нестачу вугілля та газу.

    За словами Зеленського, тоді ціна збільшується, а попит зростає. Президент наголосив, що у такому випадку платимо «ми з вами».

    «Я впевнений, що цьогоріч цю гру краще не починати, бо, окрім вашого штучного, є цілком реальний – наш дефіцит, дефіцит терпіння», – заявив Зеленський.

    Український лідер також зауважив, що коли у держави закінчується «ангельське терпіння», у когось починаються «пекельні дні».

    Зеленський закликав не перевіряти це, а допомогти своїй державі та показати, що великий бізнес має не лише великі активи, але й велику свідомість та велику відповідальність.

    За словами президента, мовиться і про деякі великі телеканали та деякі ЗМІ. Зеленський наголосив, що енергетична безпека – не менш чутлива тема, аніж війна.

    Нагадаємо, також глава держави закликав українців вакцинуватися від Covid-19, щоб уникнути тяжкого перебігу хвороби.

    Крім того, Зеленський висловився про армію Росії на українському кордоні: це нас не лякає.

    Теги: ЗМІ ГРУ вугілля війна бізнес Володимир Зеленський президент безпека
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    Зеленський жорстко звернувся до олігархів і пригрозив «пекельними днями»