Андрій Іллєнко Військовий, громадський діяч, екснардеп

Угорщина після Орбана: обережний оптимізм для України

Урок для кожного після Угорщини
Не варто лізти у чужі вибори. Історія з Орбаном доказує це

Я не знаю, чи буде наступна угорська влада дружньою до нас. Чи хоча би просто добросусідською.

Але все ж є обережний оптимізм. Так, майбутній премʼєр Угорщини Петер Мадяр приїздив до України під час повномасштабного вторгнення і робив символічні кроки солідарності з Україною. Як буде далі – покаже час.

У будь-якому разі розгромна поразка Орбана – це дуже добре. Хоча б із цих очевидних причин:

  1. Орбан побудував усю свою кампанію на відкритій ненависті до України. І тотально програв. Це добре хоча б як хрестоматійний приклад на майбутнє для всіх подібних українофобів в інших країнах – антиукраїнська істерія як політична технологія не працює. Скоріше навпаки.
  2. Програв не лише Орбан. Програв Путін, включно зі всіма своїми грошима, ботами, політтехнологами, грушниками, кірієнками і т.д. Недавно промосковський путч на виборах розбила Молдова і Румунія. Тепер Угорщина, яка довгі роки була головним союзником Кремля у Європі. Це хороша тенденція. Кандидати від Москви – лузери.
  3. Сподіваюсь, історія з Орбаном стане приводом серйозно задуматися нинішній адміністрації США, чи варто так відверто лізти в іноземні вибори. Хоча не думаю, що висновки будуть зроблені. Там тріумф за тріумфом. Але хоч одне ясно – така підтримка скоріше шкодить, ніж допомагає.

Нам своє робити. Працюємо далі.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
